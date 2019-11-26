شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم اخفاق السيارة الكهربائية .. تحدى جديد بين "تسلا" و "فورد" (فيديو ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة، كان العالم على موعد مع حفل إطلاق سيارة "تسلا" الكهربائية، والمصفحة، والتى أعلن عنها الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفذى للشركة، ورغم الموقف المحرج الذى تعرض له ماسك بتكسير زجاج السيارة أثناء الاختبارات، إلا أن الرئيس التنفيذى للشركة، أعلن أنه تلقى آلاف الطلبات لحجز السيارة.

ماسك نشر فيديو على تويتر، لسيارة شركته الجديدة، وهى تتحدى سيارة فورد، من طراز (F150) والذي يعد الأكثر مبيعا بين هذه الفئة فى الولايات المتحدة، بحسب "سبوتنيك"

ويظهر الفيديو تمكن سيارة "تسلا" الكهربائية من الفوز على "فورد"، وجرها بقوتها، حيث أنه تسلا محركاتها كهربائية، بينما محركات فورد من المحروقات.

قبل أن يتعرض إيلون ماسك للموقف المحرج، كان قد أعلن أن ألواح جسم الشاحنة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ فائق الصلابة ، والذى يمكنه حتى إيقاف رصاصة 9 مم، وأن نوافذ السيارة مقاومة للكسر.

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جانب من التحدى

يذكر أن الشركة الأمريكية تسلا موتورز تأسست فى عام 2003، وتقع فى "كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية.