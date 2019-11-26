شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تقدم 700 ألف يورو لنيجيريا لدعم الابتكارات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقدم تمويلًا يصل إلى 700 ألف يورو إلى نيجيريا؛ لدعم الابتكارات العلمية الخاصة بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.



وقالت ملحقة التعليم العالي والعلمي بسفارة فرنسا في نيجيريا ليلا ماثيو -في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن هذه الأموال موجهة بالأساس للأبحاث العلمية الخاصة بمجال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؛ مشيرة إلى أن هذه المنحة ستساعد في توفير بيئة ملائمة لابتكارات علمية تتعلق بالحد من الاحتباس الحراري.



وأضافت أن التمويل سيشمل الإنفاق على تنظيم ورش عمل، وإقامة معامل تتعلق بهذه الابتكارات، وتنظيم زيارات علمية فرنسية، وإجراء تدريبات متقدمة للباحثين الشبان، وتمويل أفضل ثلاثة مشاريع بحثية تتعلق بالحد من هذه الظاهرة".



وتابعت المسئولة الفرنسية أنه سيشارك في هذا البرنامج التمويلي عن الجانب النيجيري سبع جامعات هي: جوس، وإيبادان، ولاجوس، وألكس إيكويوم، وكانو، وبايرو، وإيبوني؛ وعن الجانب الفرنسي ستشارك جامعتان هما: جيرنوبل، وليون.

