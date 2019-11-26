شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك يكشف سبب كسر زجاج نافذة سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعل واحدة من أكبر عوامل الترويج لسيارته الجديدة Cybertruck هي امتلاكها لزجاج غير قابل للتدمير، لذلك لم تسيرالأمور على ما يرام عندما تم إلقاء كرة معدنية صلبة على نافذة السيارة خلال عرض تقديمي لها، الأمرالذى تسبب في تدميرها مرتين.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقد قدم الكثير من المتابعين العديد من النظريات عن سبب تصدع الزجاج، "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى للشركة كشف الحقيقة الآن عبرتغريدة له، حيث أوضح قائلا: قبل العرض الذي كسر فيه الزجاج، جرى ضرب أحد أبوابها بمطرقة كبيرة من أجل ثبات قوة هيكلها.

وأضاف أن هذا الأمر أدى على ما يبدو إلى تشقق في قاعدة زجاج النوافذ، وقال إيلون ماسك إنه في المرة المقبلة يجب ضرب نافذة السيارة بكرة فولاذية، قبل ضرب هيكلها بالمطرقة.

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يذكر أن الجمعة الماضية، كشف "ماسك" دليل على أن الزجاج قد يصمد أمام الكرة الفولاذية في شريط فيديو مسجل "مباشرة قبل الإطلاق"، وعلى الرغم أن البعض أشار إلى ذلك، إلا أن الباب الخلفي لم يُضرب بمطرقة ثقيلة، لذلك ليس من الواضح سبب تأثير ذلك على الزجاج.

لكن في كلا الأحوال، ستحاول تسلا خلال الفترة المقبلة التأكد من أن مثل هذه المشكلة لن تتكررمرة أخرى عندما تكون السيارة جاهزة للإنتاج