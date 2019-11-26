شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 مليون شخص يسجلون اسماءهم لشراء تذاكر دورة طوكيو الأولمبية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أن أكثر من 8 ملايين شخص سجلوا أسماءهم لشراء تذاكر دورة الالعاب الاولمبية ودورة الألعاب البارالمبية عبر الإنترنت



وذكرت اللجنة أنه يتعين التسجيل للحصول على بطاقة هوية طوكيو 2020 قبل شراء التذاكر، لافتة إلى أنه تم بيع نحو 3.22 مليون تذكرة خلال المرحلة الأولى من طرح تذاكرالدورة الاولمبية في شهر مايوالتى شهدت إقبالا شديدا أدى لازدحام في الموقع الرسمى لتذاكر الدورة.



وبدأت المرحلة الثانية من قرعة التذاكر للمقيمين في اليابان في 13 نوفمبر الحالى مع طرح أكثرمن مليون تذكرة لكل الفعاليات تقريبا بما فيها حفلا الافتتاح والختام.