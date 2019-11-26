شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب الدراجات الكهربائية غير قانونية فى نيويورك ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الدراجات الكهربائية غير قانونية من الناحية الفنية في كل من نيويورك ولندن.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، ففي لندن الدراجات الإلكترونية غير قانونية بسبب القوانين الوطنية لبريطانيا، والتى يعود تاريخ بعضها إلى العصر الفيكتوري، وفى الوقت نفسه فى مدينة نيويورك يوجد تشريع لإضفاء الشرعية عليه على مستوى الولاية، لكن حاكم الولاية لم يوقع بعد مشروع القانون الذى يسمح للدراجات الكهربائية بالتحرك رسميا.

ولقد ترك الوضع مدينة نيويورك وعاصمة المملكة المتحدة المكتظة بالسكان لندن فى مأزق غريب عندما يتعلق الأمر بالدراجات الإلكترونية، ورغم أنه من السهل شراءها والبدء فى استخدامها على الطرق، ولكن أى شرطى يرى أنك من الناحية الفنية تخرق القانون.

ومع ذلك يواصل الناس شراء واستخدام الدراجات الإلكترونية فى هذه المدن بأعداد كبيرة، فهى رخيصة نسبيًا، كما أنها سهلة الركوب، كما أنها رائعة فى الازدحام، والأهم من ذلك بالنسبة للمدن، أنها أيضًا صديقة للبيئة مقارنةً بالرحلة في سيارة، وتأثيرها على الازدحام المروري ضئيل للغاية.