تكنولوجيا: Threadripper 3990X أول معالج من AMD ب64 من الأنوية لأجهزة الحاسب المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن معالج Threadripper 3990X الذي يضم 64 من الأنوية، مع 128-threads، والذي ينطلق لأجهزة الحاسب المكتبي في 2020.

أكدت شركة AMD على أن معالجها الجديد Threadripper 3990X يستهدف أجهزة الحاسب المكتبي، كما يعد أول معالج في العالم يأتي بعدد 64 من الأنوية.

تستعد شركة AMD لإطلاق معالج Threadripper 3990X في أجهزة الحاسب المكتبي خلال 2020، حيث يتميز المعالج ب128-threads، مع ذاكرة تخزين مؤقت 288 ميجا بايت في L2 وL3.

Advertisements

ومن المتوقع أن يأتي معالج Threadripper 3990X الجديد بتكلفة أعلى من معالج 3970X الذي يتوفر في الأسواق بدءاً من اليوم بسعر 1999 دولار.

يذكر أن شركة AMD لم تقدم الكثير من التفاصيل حول آداء وسرعة وحدة المعالجة Threadripper 3990X، إلا أن التسريبات تشير إلى خطط AMD لعرض تفاصيل أكثر حول وحدة المعالجة خلال شهر يناير من عام 2020، وهو الموعد المحدد سابقاً لإطلاق معالج Threadripper 3990X رسمياً.

المصدر

اعلان

