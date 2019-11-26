شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيوبوينتس .. تطبيق جديد " مربح " من فيس بوك يستطلع آراء المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الأزمات والمشاكل التى تحاصرعملاق السوشيال ميديا "فيس بوك" من كافة النواحى، إلا أن الشركة تمكنت مؤخرا من إصدار تطبيق ينضم إلى عائلتها التى تتكون من أكثرمن تطبيق أشهرهم على الاطلاق "فيس بوك"، و"ماسنجر"، و"واتس آب".

التطبيق الجديد الذى أطلقته شركة فيس بوك، هو "فيوبوينتس"Viewpoints، ويعد مكافأة من الشركة للناس على المشاركة فى استطلاعات الرأى والأبحاث.

تقول فيس بوك، بحسب موقع wionews، إن هذا التطبيق، أداة مثالية لقياس أداء "تطبيقات الشركة" نفسها .



فيس بوك

وترى "فيس بوك"، أن أفضل طريقة لتحسين أداء تطبيقاتها هو معرفة آراء المستخدمين لتطبيقاتها المختلفة.

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ويصل مجموع ما قد يحصل عليه مستخدم التطبيق حوالى 600 دولارسنويا، حيث ينشئ المستخدم حسابا، وستتم دعوته إلى الانضمام إلى برامج التطبيق، حيث سيشرح التطبيق، كيفية الاستخدام والنقاط التى سوف يحصل عليها بعد انتهاء البرنامج، حيث ستتحول النقاط إلى مبلغ مالي من خلال حساب بخدمة (باي بال).



جانب من التطبيق

وفيا يتعلق بمخاوف انتهاك الخصوصية، فإن فيسبوك أكدت أن تطبيق "فيوبوينتس" سوف يسأل المستخدمين عن معلومات، مثل: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وبلد الإقامة، وتاريخ الميلاد، والجنس. بالإضافة إلى معلومات أخرى، مثل: الموقع الحالي، وذلك بغية تأهيل المستخدمين للبرامج الفردية، ولكن على أى حال لن تبيع الشركة المعلومات .