تكنولوجيا: الهواتف الذكية يمكنها مسح المشيمة للتنبؤ بصحة الأم والطفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل فريق من الباحثين إلى أن الهواتف الذكية يمكنها أن تقوم بمسح المشيمة بعد الولادة وإنتاج تقارير دقيقة وآلية وشبه فورية للتنبؤ بصحة الأم والطفل.
وقالت الدكتورة أليسون جيرناند، أستاذ مساعد في علوم التغذية بكلية "الصحة والتنمية البشرية" في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية " إن المشيمة تدفع كل شيء إلى الحمل بالنسبة للأم والطفل، لكننا نفتقد بيانات مشيمة عن 95 في المائة من الولادات على مستوى العالم".
وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى - التي تنتظر براءة الاختراع - تحليل صورة من كل جوانب المشيمة بعد الولادة، ثم تقوم بإصدار تقريريحتوي على معلومات مهمة قد تؤثرعلى الرعاية السريرية للأم والطفل، مثل ما إذا كان الجنين يحصل على كمية كافية من الأكسجين في الرحم أو أن هناك خطر العدوى أو النزيف.
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