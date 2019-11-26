الاعلام الرقمي: الواتساب يفعل ميزة الموافقة على الانضمام للمجموعات

أكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، وصول ميزة موافقة المستخدم على الانضمام للمجموعات في التحديث الأخير لتطبيق واتساب. وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أمام المستخدم الان عدة خيارات فيما يتعلق بالانضمام للمجموعات، فاما يسمح المستخدم للجميع بإضافته، أو يسمح فقط للجهات التي لديه في قائمة الاتصال، أو يسمح للمستخدمين في قائمة اتصاله بإضافته مع استثناء أسماء يقوم هو بتحديدها".



وأشارت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الميزة الجديدة في التحديث الذي صدر أمس الاثنين، لتطبيق الواتساب وذلك من خلال الذهاب لخيار Account ➡️Privacy ➡️Groups حيث يوجد في الفقرة الاخيرة الخيارات الثلاثة أعلاه".



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