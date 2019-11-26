تكنولوجيا: تقرير يؤكد على تسريب بيانات المستخدمين عن طريق التسجيل بحساب تويتر والفيس بوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة تويتر يوم الاثنين الماضي تنويه للمستخدمين تؤكد فيه على إستخدام مطوري الطرف الثالث برمجيات للكشف عن بيانات المستخدمين عند التسجيل بحساب تويتر، ولقد أكدت شركة الفيس بوك على مواجهة نفس المشكلة، كما أشارت إلى خططها لتنويه المستخدمين أيضاً.

يعمل بعض المتسللين من المطوريين على الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين عند التسجيل بحساب المستخدم في تويتر أو شبكة الفيس بوك الإجتماعية، حيث أستخدم المطوريين برمجيات oneAudience للحصول على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، واسم المستخدم إلى جانب أخر التغريدات التي نشرت، ومن ثم مشاركة هذه المعلومات مع الشركة المطورة لهذه الآداة.

ولقد أشارت شركة Facebook في تصريحاتها مؤخراً إلى تعرض الشركة لنفس عملية الإحتيال عن طريق برمجيات oneAudience، كما أشارت إلى أنها تستعد لتنويه المستخدمين لاحقاً.

كما أكدت شركة تويتر على أن الثغرة الأمنية لا تأتي في التطبيق نفسه، أيضاً أشارت الشركة إلى عدم وجود دليل على إستفادة المتسللين أو المطوريين لهذه المشكلة للدخول إلى حسابات المستخدمين والتحكم فيها بشكل كامل، إلا أن الشركة حذرت إلى إمكانية ظهور مثل هذه المشكلة لاحقاً.

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من جانب أخر بدأت تويتر في التواصل مع كلاً من جوجل وابل للتحقق من تأثير هذه المشكلة، كما أضافت إلى أن المؤشرات الأولى تؤكد على عدم تأثر مستخدمي تطبيق تويتر على منصة iOS.

ولقد أكدت تويتر على ضرورة حذف أي من التطبيقات الضارة على الفور، كما أكدت على خططها لإخطار المستخدمين المتضررين مباشرة.

أيضاً أكدت شركة الفيس بوك على إستبعاد ميزة التسجيل بحساب الفيس بوك من التطبيقات التي تعمل على إختراق وإنتهاك سياسة الفيس يوك، كما تستعد الفيس بوك لإخطار 9.5 مليون مستخدم بإختراق حساباتهم، حيث تم إختراق حسابات المستخدمين من خلال برمجيات الطرف الثالث وليس الإختراق المباشر لشبكة الفيس بوك الإجتماعية.

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