شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقع بيع 100 مليون هاتف أيفون 12 بفضل الـ 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تتوقع زيادة في مبيعات أجهزة أيفون المقبلة، حيث كشف تقرير جديد من DigiTimes، أن الشركة أبلغت شركائها بتوقع زيادة حادة في مبيعات أيفون، مع توقع أن تزيد مبيعات نسخة ايفون 12 عن 100 مليون خلال العام المقبل.

وأضاف التقرير أن أيفون 12 سيكون أول هاتف سيتخلص من شكل "النوتش" المثير للجدل الذي تم إدخاله منذ عامين مع iPhone X، ويقال أيضًا أنه سيعتمد على تصميم مشابه لتصميم أيفون 4، مع توفير الكثير من التحديثات ونظام تشغيل iOS 14 فضلا عن دعم اتصال شبكات الجيل الخامس.

ويتوقع التقرير أن يكون هاتف iPhone 5G هو ما يثير اهتمام المستهلكين مقارنة بهاتف iPhone 11 الذي يتوقع أن يحقق مبيعات جيدة ولكن ليس بمقدار المبيعات التى سيحققها هاتف أيفون 12 المقبل، فيما ينتظر أن يتم الكشف عن هذا الهاتف في سبتمبر 2020 كعادة شركة أبل.