شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اشتراكات شبكات الجيل الخامس 5G يصل لـ 2.6 مليار بنهاية 2025.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الاتصالات إريكسون تقريرها الخاص بالاتصالات والذي يفيد أن عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس 5G سيتجاوز 2.6 مليار في غضون السنوات الست المقبلة بحلول 2025، مدفوعًا بزخم مستمر ونظام بيئي 5G يتطور بسرعة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد تم تضمين هذه التوقعات في إصدار نوفمبر 2019 من تقرير Ericsson Mobility، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من التنبؤات الأخرى مع نظرة عامة على مزود خدمات الاتصالات في نهاية عام 2025، ووفقًا للتقرير، سيزداد متوسط ​​حركة البيانات الشهرية من الرقم الحالي البالغ 7.2 جيجابايت إلى 24 غيغابايت بحلول نهاية عام 2025، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سلوك المستهلك الجديد، مثل بث الواقع الافتراضي (VR).

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ومع 7.2 جيجا بايت شهريًا، يمكن للمرء بث 21 دقيقة من الفيديو عالي الدقة (1280 × 720) يوميًا، بينما يسمح 24 جيجا ببث 30 دقيقة من الفيديو عالي الدقة مع ست دقائق إضافية من الواقع الافتراضي كل يوم، ويتوقع التقرير أيضًا أن تغطي شبكة الجيل الخامس ما يصل إلى 65 % من سكان العالم بحلول نهاية عام 2025، وستتناول 45% من حركة البيانات العالمية على الهاتف المحمول.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية شهدت بالفعل زيادة كبيرة في الجيل الخامس منذ إطلاقها في أبريل 2019، وقد تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين اشتراكات جماعية من قبل مزودي الخدمة في البلاد بحلول نهاية سبتمبر 2019، كما أدى إطلاق الصين لشركة 5G في أواخر شهر أكتوبر إلى تحديث اشتراكات 5G المقدرة لنهاية العام 2019، من 10 ملايين إلى 13 مليون