شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع أعمالها فى الهند وتوفر 10 آلاف وظيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي "رافي شانكار براساد" أن شركة أبل تعمل حاليا على توسيع أعمالها واستثماراتها في الهند.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أوضح وزير تكنولوجيا المعلومات أن شركة Salcomp التابعة لشركة أبل ستقوم بتصنيع مكونات أيفون في مصنع بالقرب من تشيناي في جنوب الهند.
وقال براساد إن "Salcom" سوف تستثمر 20 مليار روبية أي ما يعادل (278.67 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لصنع أجهزة الشحن والمكونات الأخرى في المصنع الموجود في الهند لصالح أبل، وهو الأمر الذى سيوفر ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة كما ستوفر هذه الخطوة 10 آلاف وظيفة.
وأضاف الوزير الهندى، أن الهواتف التابعة لشركة أبل المصنوعة في الهند والتى سيجري تصديرها إلى مختلف العالم، قد تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار كل عام.
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