شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: 200 ألف طلب حجز لسيارة Cybertruck الجديدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا على تويتر أن النموذج الجديد من سيارة تسلاCybertruck قد تلقى بالفعل عددا كبيرا من الطلبات، حيث أدعى "ماسك" أن سيارته الكهربائية حصلت على 200 ألف طلب حجز مسبق حتى الآن، على الرغم من الحفل الكارثي لإطلاق السيارة، وانخفاض سعر أسهم الشركة.
وبحسب موقع ميرور البريطانى، فقال ماسك لمتابعيه أمس أن السيارة تمتلك حوالى 146 ألف طلب حجز مسبق، ليعود اليوم ويكشف عن الأرقام الجديدة حول وصول عدد طلبات حجز السيارة إلى 200 ألف طلب مسبق.
ولعل حجم الطلبات مفاجأة لبعض الذين شاهدوا عرض الإطلاق يوم الخميس الماضى، عندما اصطدمت كرة معدنية بنوافذ السيارات في اختبار تجريبي قوتها، على الرغم من الادعاء بأن الشاحنة "شديدة الصلابة" و "لن تخدش أو تنفجر"، حيث بدت على وجه "ماسك" علامات الحيرة لإيجاد كلمات مناسبة لوصف ما حدث عندما تحطمت النافذة.
وقد حاول "ماسك" تجاهل هذه اللحظة المحرجة وقال للجمهور: "ربما كان ذلك صعبًا للغاية، وقالت مجلة فوربس، التي صنفت ماسك من ضمن أغنى 41 شخص في العالم، إن هذا الموقف تسبب فى انخفاض صافي ثروته الشخصية بمقدار 598 مليون جنيه إسترليني.
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