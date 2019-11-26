شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تشحن 60 مليون سماعة ذكية AirPods قبل نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن ارتفاع شحنات أبل من سماعتها الذكية اللاسلكية AirPods خلال 2019، حيث من المتوقع أن تصل شحنات الشركة إلى 60 مليون وحدة مع نهاية 2019.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكى، فإن سماعة AirPods Pro الجديدة التي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء شكلت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع شحنات أبل من سماعات AirPods أكثر من المتوقع.

كذلك فقد جاءت سماعة AirPods Pro الجديدة بسعر 249 دولار، مع ميزة مقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى، فضلا عن ميزة إلغاء الضوضاء، مما جعل سماعة AirPods Pro تحقيق شعبية وانتشار أسرع بين المستخدمين مقارنة بالإصدار الأصلي من AirPods التي ظهرت خلال 2016، ودعمت شركة أبل على تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار مع بعض الإكسسوارات الأخرى.