شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يستخدم إنستجرام الذكاء الاصطناعى لاختيار محتواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تطبيق مشاركة الصور إنستجرام فى مدونته عن تفاصيل جديدة حول الآلية التى يتم من خلالها استخدام تقنية تعلم الآلة لعرض المحتوى للمستخدمين، مشيرا إلى أن التقنية تركز فى الأساس على إيجاد حسابات يعتقد أن الناس سيستمتعون بها، بدلاً من المشاركات الفردية.

وبحسب المنصة فإن أكثر من نصف المستخدمين يزورون علامة التبويب Explore” لاكتشاف مقاطع فيديو وصور كل شهر، فيما يمثل بناء محرك التوصية الأساسى، والذي يدير مليارات المحتوى الذى تم تحميله على إنستجرام، تحديًا هندسيا كبيرا للتطبيق المملوك لفيس بوك.

وأشار إنستجرام إلى بعض الآليات في التطبيق، مثل ميزة اقتراح المتابعة، تدفع المستخدمين نحو وجهات النظر المتطرفة لموضوعات مثل مكافحة التطعيم، كما شرح إنستجرام كيفية تشغيل علامة التبويب "Explore" مع تجنب المشكلات السياسية الشائكة.

وأوضح إنستجرام أنه يوضح الحسابات المتشابهة مع بعضها البعض من خلال تكييف طريقة شائعة للتعلم الآلى تعرف باسم "تضمين الكلمات"، حيث تدرس أنظمة تضمين الكلمات الترتيب الذى تظهر به الكلمات في النص لقياس مدى ارتباطها.