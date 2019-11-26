يوم الجمعة السوداء.. 4 طرق لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال

أيام قليلة تفصلنا عن أهم حدث سنوي في مجال التسوق عالميًا ومحليًا، وهو يوم جمعة التخفيضات الذي يطلق عليه اسم يوم (الجمعة السوداء) Black Friday، حيث سيوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر . ويليه حدث (Cyber ​​Monday) الذي يأتي يوم الاثنين الذي يلي عيد الشكر، ويكون به الكثير من التخفيضات أيضًا.

تشكل الهجمات الإلكترونية وخروقات البيانات تهديدًا كبيرًا لمستخدمي الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد فرصة أكبر من يوم الجمعة السوداء للقراصنة للوصول إلى بيانات وأرقام بطاقات الائتمانية بسبب الإقبال الهائل على مواقع التجارة الإلكترونية، لذلك إذا قررت الاستفادة من عروض يوم الجمعة السوداء فلابد أن تكون في منتهى الحذر تجنبًا للتعرض للاحتيال أو الاختراق.

إليك 4 طرق لاكتشاف عمليات الاحتيال، والحفاظ على أمان بياناتك أثناء الشراء يوم الجمعة السوداء:

1- العودة إلى أساسيات التأمين:

يوجد بعض الأساسيات التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء التسوق يوم الجمعة السوداء والتي تشمل:

التأكد من التسوق من مواقع ويب آمنة وقضاء بعض الوقت في البحث عن سياسات الخصوصية والتأمين للموقع الذي ستشتري منه.

لإضافة طبقة حماية إضافية، انتقل إلى متصفحك وقم بإلغاء تنشيط ميزة (ملء التفاصيل تلقائيًا) autofill details.

إذا كنت تشتري مباشرة من متجر قائم على موقع تواصل اجتماعي ويبدو أنه جديد أو يبيع مجموعة من المنتجات بأسعار منخفضة جدًا، فتحقق أولًا ما إذا كان لديهم أي معلومات حول سياسات الإرجاع والتسليم، وراجع تقييمات المستخدمين للمنتجات،

لا تُجرِ أي عمليات شراء، أو أي معاملات مالية إذا كنت تستخدم شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة.

احذر الضغط على روابط رسائل بريدك الإلكتروني غير الموثوقة، أو روابط الصفقات التي تبدو مغرية وفي بعض الأحيان مجانية.

2- التأكد من الصفقات والعروض:

يعتمد القراصة في يوم الجمعة السوداء على أن الوقت هو العامل الأساسي في التسوق هذا اليوم من أجل الحصول على أفضل الصفقات، ولذلك يستغلون تسرع المستخدمين من خلال تضمين الكثير من الصفقات والعروض الاحتيالية التي قد تؤدي إلى اختراق بياناتك وحساباتك البنكية.

Advertisements

كن حذرًا من العروض الخاصة التي تكون رخيصة جدًا مقارنة بالخصومات الأخرى، وإذا وجدت عرض مغري في المواقع غير الرسمية ، فيجب عليك قبل الشراء البحث عن العلامة التجارية التي تقدم العرض، وموقع الويب الذي تشتري منه، وكذلك البحث عن تقييم العملاء الآخرين الذين ينبهون المشترين المحتملين إلى المواقع أو المنتجات غير الموثوقة.

3- تأمين أجهزتك جيدًا:

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات مساعدتك في ضمان حماية أجهزتك من البرامج الضارة، وهجمات التصيد التي قد تتعرض لها يوم الجمعة السوداء، وهناك الكثير من برامج مكافحة الفيروسات الشهيرة التي يمكنك الاعتماد عليها في ذلك مثل: Bitdefender، أو Kaspersky Total Security، وغير ذلك الكثير.

أسوأ شيء يمكن أن تفعله يوم الجمعة السوداء هو التسوق أثناء اتصالك بشبكة واي فاي عامة لأنك بذلك تعرض نفسك لاختراق مؤكد، لذلك إذا حاولت اقتناص فرصة الشراء يوم الجمعة السوداء وأنت خارج المنزل ومتصل بشبكة واي فاي عامة احرص على تأمين نفسك من خلال استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN) والتي ستعمل على تشفير البيانات التي ترسلها وتتلقاها من المواقع، فإذا حاول أحد الأشخاص اختراقك فسيكون لديه فقط مجموعة من البيانات المشفرة.

4- التحقق من أمان الموقع الذي تتسوق منه:

هذه النقطة يجب أن تضعها في اعتبارك عند استخدام أي موقع ويب في أي وقت، وهي التحقق من مدى أمانه قبل التسجيل به أو إدخال بيانات بطاقة الائتمان؛ ويمكن فعل ذلك من خلال التأكد من أن موقع الويب يبدأ ببرتوكول HTTPS وليس HTTP.

تأكد دائمًا من أن رابط صفحة الدفع الذي تم تحويلك إليه يبدأ بـ “https” ورمز قفل مغلق، لأن ذلك يدل على أن جلسة التصفح الخاصة بك آمنة وأن الموقع يستخدم بروتوكول الحماية SSL – Secure Socket Layer، والذي يحمي المعاملات عبر الإنترنت عن طريق الحفاظ على سرية البيانات أثناء انتقالها بين المتصفح والخادم من خلال التشفير، بمعنى آخر ستكون بياناتك غير مرئية للقراصنة.