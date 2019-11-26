شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور "قبل وبعد" مروعة تكشف تراجع الأنهار الجليدية فى جميع أنحاء سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور قبل وبعد مروعة عن إلى أى مدى تراجعت الأنهار الجليدية فى جميع أنحاء سويسرا منذ العصر الفيكتورى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فقدت سويسرا بالفعل أكثر من 500 من الأنهار الجليدية، حيث أبلغت حكومتها أن 90 فى المئة من الـ 1500 المتبقية يمكن أن تضيع بحلول نهاية القرن.



سويسرا قبل وبعد

ومن المتوقع أن يكون لتراجعها تأثير كبير على مستويات المياه، فمن المحتمل أن يتسبب فى ارتفاعها على المدى القصير مع ذوبان الجليد ولكن فى النهاية يخفضها.

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ويخشى المسئولون السويسريون من أن تؤدى التغييرات التى تطرأ إلى سقوط صخور ومخاطر أخرى، بالإضافة إلى التأثير السلبى على اقتصاد البلاد.



ما حدث لسويسرا

كان فندق Belvédère الشهير ضحية مبكرة للجليد المتراجع فى سويسرا ، والذى تم بناؤه عام 1882 لخدمة سياحة جبال الألب.



سويسرا قبل وبعد

يقع هذا المبنى الذى يعود إلى العصر الفيكتورى على طرف منعطف حاد فى ممر جبل ، وقد استضاف الكثير من الحفلات الشهيرة، كما ظهر كخلفية خلال سلسلة مطاردة للسيارات فى فيلم جيمس بوند "Goldfinger" لعام 1964.