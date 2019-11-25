شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت ذكى جديد يتبعك فى كل مكان ويحمل البقالة بدلا منك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة إيطالية تحمل اسم "بياجيو" عن روبوت ذى عجلتين يتبعك مثل الكلب، ويحمل البقالة والمنتجات التى قمت بشرائها عند التسوق بدلا منك.



الروبوت Gita

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد الروبوت، الذى يطلق عليه اسم Gita هو أول روبوت يحمل البضائع يتم تسويقه مباشرة إلى المستهلكين.

تدعى بياجيو أن الروبوت يقدم بديلاً أنيقًا لتلك الآلات الرقيقة، إذ يبلغ وزنه 50 رطلاً (23 كيلوجرام) ويكلف 3،250 دولار.



تصميم الروبوت

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وقال جريج لين، الرئيس التنفيذى لشركة بياجيو: "نحاول نقلك إلى العالم لترتبط بالحى الذى تعيش به".



يتتبعك الروبوت

ولا يتطلب Gita هاتفًا أو تقنية تتبع للأفراد مثل التعرف على الوجه أو GPS، إذ قال جيفرى شناب، أحد مؤسسى بياجيو: "إنه فى يعرفك ويتعقبك".