تكنولوجيا: هواوي تطلق نموذج جديد من شاشتها الذكية بحجم 75 إنش وسعر 1828دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي اليوم خلال فعاليات مؤتمر MatePad Pro نموذج جديد من شاشتها الذكية مميز بحجم 75 إنش، والذي ينطلق بسعر 1828دولار.

أطلقت شركة هواوي شاشتها الذكية الأولى بحجم 65 إنش وسعر 995 دولار في 19 من شهر سبتمبر، واليوم تقدم هواوي النموذج الجديد من الشاشة الذكية بحجم 75 إنش، مع معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية، لعرض أكثر سلاسة وبوضوح أعلى في الشاشة.

وتدعم شاشة هواوي الذكية تقنية HDR Boost، مع تحسينات في تباين محتوى الفيديو، ومستويات أعلى من الوضوح في الشاشة، وأيضاً سطوع أعلى مع مستويات أكبر في اللون الأسود مع Mocha مع StarCraft.

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ولقد أضافت هواوي واجهة ذكية بتقنية الذكاء الإصطناعي للياقة البدنية، كما يمكن أن تدعم واجهة شاشة هواوي الذكية التحكم بالتلويح للشاشة، لتخطي المحتوى، أو االإيقاق المؤقت دون وحدة التحكم عن بعد.

أيضاً تدعم الشاشة الذكية إلقاء محتوى اثنان من الهواتف الذكية على الشاشة في نفس الوقت، لذا يمكن أن تدعم إسقاط محتوى الألعاب من هاتفين على سبيل المثال، حيث تنقسم الشاشة إلى نصفين، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق للشاشة في 12 من ديسمبر، على أن يبدأ الشحن في 24 من ديسمبر.

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