تكنولوجيا: مراجعة للساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active 2: المنافس الحقيقي لساعة أبل!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج الكورية ساعة Galaxy Watch Active 2 في 23 سبتمبر من هذا العام، وعلى ما يبدو، فإن هذه الساعة الذكية تعتبر المنافس الأشرس لساعة أبل الذكية، إذ تعمدت شركة سامسونج إضافة تقنيات متطورة وجديدة مع هذا الإصدار مقارنةً بالإصدار السابق.

إليكم مراجعة للساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active 2:

التصميم والشاشة

تأتي ساعة Galaxy Watch Active 2 بحجمين مختلفين؛ 40 ملم و 44 ملم. ويتمثل التغيير الملحوظ بتصميم الساعة مقارنةً بالإصدار السابق هو الإطار الأسود الموجود بالشاشة، والذي أصبح عبارة عن شريط حساس للمس بمساحة أقل يتيح لك التنقل بين الشاشات والتطبيقات من خلال وضع أصبعك عليه.

لقد تم تصنيع الساعة من الألمنيوم وتتوفر باللون الفضي والذهبي والوردي، وهناك أيضًا إصدار مصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ ولكن من نسخة LTE والتي تتوفر باللون الفضي والأسود والذهبي. أما عن السوار، فهو مصنع من السيليكون والذي يعد المريح لليد.

يوجد بالساعة زرين من الأعلى؛ زر العودة وزر القائمة الرئيسية والذي يقوم بتشغيل مساعد سامسونج الصوتي “Bixby” عند الضغط عليه مرتين. ومن الجهة الخلفية، ستجد مستشعر دقات القلب بثمانية أضواء من نوع LED.

من الأمام، ستجد شاشة AMOLED بحجم 1.2 بوصة مع إصدار 40 ملم، و1.4 بوصة مع إصدار 44 ملم، وتبلغ دقة الشاشة 360 × 360 بكسل.

الأداء

تعمل الساعة الذكية بواسطة معالج Exynos 9110 ثنائي النواة، والذي يعتبر سريع بدرجة كافية لإتمام جميع المهام المتعلقة بالساعة.

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كما تدعم الساعة أيضًا اتصال Bluetooth 5.0 وWi-Fi وميزة NFC التي توفر لك خاصية الدفع من خلال الساعة دون الحاجة لحمل محفظتك، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما يتيح لك تتبع تدريباتك الرياضية بدون هاتف. وعلاوةً على ذلك، هناك أيضًا دعم لقدرات ECG، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

يتم تشغيل الساعة بواسطة نظام تشغيل Tizen مع واجهة جديدة مخصصة، ويحتوي النظام على ميزة جديدة تدعى “My Style” والتي تتيح لك تصميم واجهات للساعة مخصصة لك بناءً على لون ملابسك، كل ما عليك فعله هو أخذ صورة لملابسك من خلال هاتفك وستقوم هذه الميزة بتصميم واجهة لساعتك تتناسب مع ملابسك لتبدو بكامل أناقتك.

تتوافق الساعة الذكية مع نظامي أندرويد و iOS ولكن ضع في اعتبارك أن دعم iOS سيعطيك محدودية في مسألة التنبيهات والرد عليها، ومع ذلك، فإن وظيفة Find My iPhone أصبحت تعمل مع الساعة.

تدعم الساعة أيضًا خاصية الاستماع عبر Spotify بدون دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى قدرتك الآن على مشاهدة فيديوهات اليوتيوب على شاشة ساعتك الصغيرة.

تتوفر الساعة بسعة 768 ميجابايت من الذاكرة العشوائية أو 1.5 جيجابايت مع إصدار LTE، بالإضافة إلى 4 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

البطارية

تتوفر الساعة ببطارية بسعة 247 مللي أمبير مع إصدار 40 ملم و 340 مللي أمبير مع إصدار 44 ملم، وستستمر البطارية في العمل من يومين إلى ثلاثة أيام مع تفعيل GPS والاعتماد على التنبيهات.

السعر

يتوفر إصدار 40 ملم من ساعة Galaxy Watch Active 2 بسعر 280 دولار، في حين يتوفر إصدار 44 ملم بسعر 299 دولار أمريكي.

0.00 تعتبر ساعة Galaxy Watch Active 2 متطورة للغاية إذا قمنا بمقارنتها مع الإصدار السابق، فقد تعمدت شركة سامسونج تطويرها وإضافة ميزات ووظائف حديثة لكي تضعها في مواجهة مع ساعة أبل. وبالفعل، نجحت سامسونج في ذلك. 9.0/10 الإيجابيات تصميم متطور وممتاز

بطارية قوية

مريحة أثناء الارتداء

سهلة التحكم السلبيات سعرها مرتفع

محدودية مع تطبيقات الطرف الثالث

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