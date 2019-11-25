تكنولوجيا: MediaTek تعقد شراكة مع إنتل لجلب تقنية 5G في أجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek عن عقد شراكة جديدة مع إنتل لجلب تقنية 5G في كلاً من إصدارات Dell وHP من أجهزة الحاسب المحمول.

أكدت شركة MediaTek التايوانية على أن الشراكة الجديدة من إنتل ستدعم تقنية 5G في أجهزة الحاسب المميزة بمعالجات إنتل، وذلك من خلال شريحة 5G التي تعمل MediaTek في الوقت الحالي على تطويرها.

من جانب أخر أكدت MediaTek على خططها لجلب شريحة مودم 5G لمجموعة من أجهزة الحاسب المحمول خلال الفترة القادمة، على أن تكون البداية في أجهزة Dell وHP، وهم أول الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب التي تحقق الإستفادة من شريحة ميديا تيك القادمة.

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أيضاً من المقرر أن تنطلق أجهزة الحاسب المحمول بنظام Window مع شريحة MediaTek 5G في بداية 2021، كما ترتكز أجهزة الحاسب المميزة بتقنية 5G على رقاقة مودم Helio M70 5G التي أعلن عنها للمرة الأولى في شهر مايو.

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