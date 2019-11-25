جوجل تكشف لنا عن تصميم وبعض مواصفات الهاتف Huawei Nova 5T Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Nova 5T في شهر أغسطس الماضي، ويبدو أن الشركة الصينية على وشك الكشف عن النسخة المحسنة من هذا الهاتف والتي ستحمل إسم Huawei Nova 5T Pro، وهي النسخة التي ظهرت للتو على موقع Android Entreprise التابع لشركة جوجل.

موقع Android Entreprise التابع لشركة جوجل يعرض لنا صورة للهاتف Huawei Nova 5T Pro، وهي الصورة التي تؤكد لنا أن هذا الأخير سيمتاز بنفس تصميم الهاتف Huawei Nova 5T الحالي. وعلاوة على ذلك، يكشف لنا موقع جوجل كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5T Pro سيضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

الهاتف Huawei Nova 5T Pro سيضم كذلك رقاقة NFC، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب على الأرجح، كما أنه سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم 128GB من الذاكرة الداخلية، وأخرى تضم 256GB من الذاكرة الداخلية.

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تم إصدار الهاتف Huawei Nova 5T من قبل شركة Huawei كبديل مماثل للهاتف Honor 20 من علامتها التجارية الفرعية Honor، وفي شهر يونيو الماضي، قامت شركة جوجل بإدراج الهاتف Honor 20 Pro كـ Huawei Nova 5T Pro، وهذا ما يعني بأن هذا الأخير قد يصل على الأرجح كبديل مماثل للهاتف Honor 20 Pro. وفي حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، فهذا يعني أن الهاتف Huawei Nova 5T Pro سيصل مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ومع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، ومع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

ومع ذلك، الهاتف Honor 20 Pro يضم شاشة بحجم 6.26 إنش، في حين يقول موقع Android Entreprise أن الهاتف Huawei Nova 5T Pro سيضم شاشة بحجم 5.5 إنش. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى حين ظهور المزيد من المعلومات لمعرفة ما إذا كان الهاتف Huawei Nova 5T Pro سيأتي فعلاً بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Honor 20 Pro أم لا.