Realme تُعلن عن خارطة الطريق الخاصة بتحديثات Android 10 لهواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال الأشهر القليلة الماضية، كشف العديد من المسؤولين التنفيذيين في Realme أن الشركة تعمل على نسختها الخاصة من واجهة ColorOS، وستبدأ بشق طريقها أخيرًا إلى هواتفها الذكية مع تحديث ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

في بيان صحفي رسمي، أصدرت شركة Realme خارطة الطريق الخاصة بتحديث ColorOS 7 الخاص بها والذي يستند كما قلنا سابقًا على نظام Android 10. ستصل النسخة التجريبية الأولى من هذا التحديث إلى ملاك Realme X2 Pro في 18 ديسمبر، ولكن من الغريب أن نجد بأن الهاتف الرائد الحالي للشركة لن يكون أول من سيحصل على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر. سيتم البدء بإصدار تحديثات Android 10 الرسمية والمستقرة في شهر يناير مع Realme 3 Pro و Realme XT.

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بعد ذلك، ستقوم شركة Realme بإصدار تحديث Android 10 النهائي كذلك لكل من Realme X و Realme 5 Pro في شهر فبراير المقبل، بينما سيحصل الهاتف Realme X2 Pro على نفس التحديث في شهر مارس. سيتم إصدار التحديث لسبعة هواتف أخرى بحلول الربع الثالث من العام 2020.

ووفقا للشركة، ستحتوي واجهة المستخدم الجديدة على كل ما توفره واجهة ColorOS 7 الجديدة، بما في ذلك الرسوميات السلسة والإدارة المثلى للذاكرة العشوائية، وتجربة الفيديو والفلوجين السلسة. سيكون هناك أيضًا وضع ليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وإمكانية تخصيص أشياء مثل أيقونات التطبيقات والشكل والحجم والخط.

بدأت شركة Realme حاليًا عملية تجنيد المختبرين. يجب ملء الطلبات في صفحة الشركة الخاصة بمجتمعها. بدءًا من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، سيتم تجنيد المستخدمين في برنامج إختبار تحديث Android 10 للهاتف Realme X2 Pro. سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لإجراء الإختبارات في اليوم 9 ديسمبر.