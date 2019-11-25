Huawei تكشف النقاب أيضًا عن مكبر الصوت الذكي Huawei Sound X Speaker

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن جميع المنتجات التي أعلنت عنها قبل قليل، فقد قامت شركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن منتج آخر في الحدث الذي عقدته اليوم بالعاصمة الإقتصادية الصينية شنغهاي، وهذا المنتج عبارة عن مكبر ذكي للصوت يُدعى Huawei Sound X.

أوضحت لنا شركة Huawei أنها قامت بتطوير مكبر الصوت الذكي هذا بالتعاون مع الشركة الفرنسية المتخصصة في الصوتيات Devialet. مكبر الصوت الذكي هذا يُوفر صوت محيطي بفضل مكبرين للصوت بحجم 3.5 إنش يمتازان بقوة 60W مجتمعين. مكبر الصوت الذكي هذا يوفر أيضًا باسًا محسنًا يصل إلى 40Hz ويمكن لمكبر الصوت أن يصل إلى 93 ديسيبل. تمنع تكنولوجيا الصوت Push-Push من شركة Devialet تشويه الصوت في المستويات المرتفعة.

يقترن Huawei Sound X عبر NFC ويوفر جميع الوظائف التي توفرها مكبرات الصوت الذكية التقليدية، بما في ذلك القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية عن طريق الأوامر الصوتية. وتجدر الإشارة إلى أن مكبر الصوت الذكي هذا يضم المعالج MediaTek MT8518 والذي يبلغ تردده 1.5GHz، و512MB من الذاكرة العشوائية، و8GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم WiFi والبلوتوث 5.0.

يبدأ سعر مكبر الصوت الذكي Huawei Sound X من 1999 يوان صيني، وهو ما يعادل 285 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيُعرض للبيع بشكل رسمي، على الأقل في الصين إبتداءً من 5 ديسمبر.