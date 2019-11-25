تيسلا تسجل 200 ألف طلب على Cybertruck خلال 3 أيام فقط!

ارتفعت أسهم شركة تيسلا Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية اليوم الاثنين بنسبة 4 في المئة بعد أن نشر الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك Elon Musk،

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

عبر حسابه الرسمي على تويتر توضح أن الشركة قد تلقت 200 ألف طلب لشراء شاحنتها الصغيرة المستقبلية المسماة Cybertruck، وذلك في غضون ثلاثة أيام من إطلاقها.

وفشلت الشاحنة الصغيرة الجديدة، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الصواريخ والبالغ سعرها المبدئي 39 ألف دولار وما فوق، في إقناع محللي وول ستريت الأسبوع الماضي بعد أن تحطمت النوافذ الزجاجية المدرعة في حدث الإطلاق، وجادل المحللون بأن التصميم لن يكون جذابًا.

وبالرغم من ذلك، فتحت تيسلا باب الطلبات المسبقة على الفور، وسمحت للمشترين المحتملين بحجز الشاحنة عن طريق إيداع 100 دولار فقط، مقارنةً بمبلغ 1000 دولار التي طلبتها الشركة مقابل حجز سيارة Model 3 السيدان في عام 2016، مما ساعد على ارتفاع أسهم الشركة مرة أخرى اليوم الاثنين.

وتلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية 325 ألف طلب حجز مسبق لسيارة Model 3 في الأسبوع الأول من الحجوزات قبل ثلاث سنوات، فيما تشير الأرقام الأولية إلى أن عدد طلبات الحجز المسبق للشاشة الصغيرة قد ينافس عدد طلبات الحجز المسبق لسيارة Model 3.

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وقد لا تترجم جميع الطلبات إلى مبيعات، حيث من المحتمل أن يتم إلغاء الكثير منها في النهاية ورد الأموال للمودعين، وتخطط الشركة لبدء تصنيع Cybertruck في أواخر عام 2021.

ومن أجل تعزيز المبيعات، لجأ إيلون ماسك إلى نشر تغريدات بانتظام حول ميزات الشاحنة الجديدة Cybertruck منذ إطلاقها قبل عدة أيام، إلى جانب مقارنتها بشاحنة فورد الصغيرة المنافسة Ford F-150.

وقال إيلون في إحدى التغريدات: شاحنة صغيرة أفضل من F-150، وأسرع من Porsche 911، كما نشر مقطع فيديو للشاحنة الصغيرة Cybertruck وهي تسحب الشاحنة الصغيرة Ford F-150.

يذكر أن إيلون ماسك يستخدم منذ فترة طويلة متابعيه على تويتر البالغ عددهم 30 مليون كمنصة لبيع سيارات تيسلا، لكنه عانى من مشكلة في العام الماضي عندما نشر تغريدة توضح أنه سيحول تيسلا إلى شركة خاصة قبل أن يسحب البيان لاحقًا.