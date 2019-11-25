تسريبات تكشف عن بعض مزايا Motorola razr2

حصلت شركة موتورولا على حقوق براءة اختراع للجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (ريزر) razr ليُكشف بذلك عن التقنيات التي تسعى الشركة لإضافتها إلى الهاتف.

ونشر موقع (لتس جو) LetsGo الهولندي براءة الاختراع التي حصلت عليها موتورولا من مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي USPTO، والتي تكشف أن موتورولا تسعى إلى إضافة حساسات على جانبي (ريزر 2) razr 2 الذي سيحافظ على تصميم هاتف ريزر الحالي فيما يتعلق بأنه يُطوى على محوره الأفقي.

وتقدم براءة الاختراع جهازًا شبيهًا بريزر مع 4 حساسات لمسية على جانبي الهاتف، اثنان منهما أعلى المفصل، واثنان أسفله، ويمكن استخدامها بصفتها أزرارًا افتراضية حين يكون الجهاز مغلقًا أو مفتوحًا.

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وبحسب براءة الاختراع، فإنه يمكن استخدام 20 وظيفة مختلفة، و20 إيماءة مختلفة مع حساسات اللمس على جانبي الهاتف، ويمكن استخدام 13 وظيفة وإيماءة حين يكون الجهاز مفتوحًا، و7 وظائف وإيماءات حين يكون الهاتف مغلقًا. كما تكشف البراءة عن أن الهاتف سوف يتضمن حساس بصمة تحت الشاشة.

يُشار إلى أن الحساسات الجانبية ليست بالأمر الجديد على الهواتف الذكية، إذ سبق إليها عدد من الشركات، بما في ذلك تقنية Edge Sense على هاتف (يو11) U11 من (إتش تي سي) التي أطلق في عام 2017، ثم تبنت جوجل هذه الميزة في هواتف (بكسل) Pixel باسم Active Edge. وحديثًا قدمت شركة هواوي هاتفها الذكي (ميت 30 برو) Mate 30 Pro مع حساسات جانبية تسمح بالتحكم بمستوى الصوت، والألعاب.

يُشار إلى أن شركة موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية – قد أعلنت رسميًا عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتعتزم فتح باب حجز الهاتف اعتبارًا من 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة عن طريق شركة الاتصالات (فرايزون) Verizon بسعر 1,500 دولار أمريكي.