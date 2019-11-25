كيفية تعريب سوار شاومي مي باند 4 و اضافة اللغة العربية للسوار الذكي بسهولة

مي باند 4 او Mi Band 4 هو سوار ذكي ممتاز من ناحية تتبع التمارين الرياضية المختلفة و تسجيل كل بياناتك الصحية. اعلنت عنه شاومي منذ فترة ليست ببعيدة. استعمال الـBand 4 في التمارين و مختلف الأغراض امر جيد جداً خاصة مع ثمنها المنخفض. لكن هناك مشكلة في Mi Band 4. و هي انها حتى الآن لا تدعم اللغة العربية. فبالتالي عندما يصلك اشعار على السوار باللغة العربية ستجده يظهر بعلامات استفهام. في هذا الموضوع سنحل هذه المشكلة

ماذا تحتاج ؟

كيفية تعريف مي باند 4

1- قم بتحميل تطبيق Mi fit و تشغيله

2- قم بتوصيل السوار بالتطبيق و تأكد من ضبطك لإعدادات التطبيق الخاصة بك

3- اخرج من Mi fit و قم بإزالته من قائمة التطبيقات الحديثة و عمل Force Stop للتطبيق

ملاحظة بعد تنفيذك للخطوات القادمة لا تستعمل Mi fit مجدداً لأنه بمجرد استعمالك له سيقوم بإرجاع اعداداتك كما كانت و سيزيل اللغة العربية من السوار مجدداً

4- افتح تطبيق Notify و قم بتوصيل السوار بالتطبيق

5- افتح التبويب الخاص بالإعدادات المشار اليه كما بالصورة

6- اختر Tools

7- اختر Update mi band firmware

8- اختر Latest Firmware

9- اختر آخر تحديث في حالتي في الصورة هو تحديث 1.0.7.04 (Beta) اضغط Download

10- بعد تحميل الملف ستظهر لك الإختيارات التالية و ستحتاج تحديث 3 اعدادات هي

Firmware و هذا هو السوفت وير الخاص بالسوار

Resources و هذه الموارد التي يحتاجها السوفت وير

Font اعدادات الخطوط الخاصة بالهاتف

11- تحقق من اي الاعدادات التي تحتاج لتحديث في حالتي انا فإن كل الإعدادات محدثة لكن سأقوم بتحديث الـFont على اي حال

12- اختر ما يحتاج للتحديث ثم اضغط Start Update

13- انتظر انتهاء التحميل

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14- كرر خطوات التحديث حتى تقوم بتحديث الإعدادات كاملة لآخر نسخة معروضة امامك

15- ارجع للقائمة الرئيسية

16- افتح اعدادات الـNotifications المشار اليها

17- اختر Notification Settings

18- قم بتفعيل اختيار Right – to – left text

19- اضبط الرقم المشار اليه الى 12

20- فعل اختيار اللغة العربية

21- بعد تكرارك لهذه الخطوات فإن السوار الآن جاهز للغة العربية بالكامل و ستعرض لك الإشعارات باللغة العربية بدون مشاكل

تحويل لغة مي باند 4 الى العربية بالكامل

1- تأكد من اتمامك للخطوات السابقة للتأكد من تثبيت اللغة بالسوار

2- افتح تبويب الإعدادات المشار اليه

3- اختر تبويب Tools

4- اختر Mi Band language

5- اختر اللغة العربية (Arabic)

6- اختر Ok

7- ستجد ان السوار قد تحول للغة العربية بالفعل

استعمل تطبيق معدل

اذا كانت كل الخطوات السابقة معقدة بما فيه الكفاية بالنسبة لك فهناك طريقة اخرى لتثبيت اللغة على السوار. و هو استعمال تطبيق Mi fit معدل. هذا التطبيق سيساعدك على تثبيت اللغة بدون الحاجة لتطبيق آخر. لأنه سيكون بسوفت وير معدل خاص بالسوار و لكن ستحتاج لمتابعة تحديثات التطبيق حتى اذا صدرت نسخة جديدة تقوم بتحميلها و هي معدلة للسوار.