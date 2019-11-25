كيفية تعريب سوار شاومي مي باند 4 و اضافة اللغة العربية للسوار الذكي بسهولة

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مي باند 4 او Mi Band 4 هو سوار ذكي ممتاز من ناحية تتبع التمارين الرياضية المختلفة و تسجيل كل بياناتك الصحية. اعلنت عنه شاومي منذ فترة ليست ببعيدة. استعمال الـBand 4 في التمارين و مختلف الأغراض امر جيد جداً خاصة مع ثمنها المنخفض. لكن هناك مشكلة في Mi Band 4. و هي انها حتى الآن لا تدعم اللغة العربية. فبالتالي عندما يصلك اشعار على السوار باللغة العربية ستجده يظهر بعلامات استفهام. في هذا الموضوع سنحل هذه المشكلة
ماذا تحتاج ؟
كيفية تعريف مي باند 4
1- قم بتحميل تطبيق Mi fit و تشغيله
2- قم بتوصيل السوار بالتطبيق و تأكد من ضبطك لإعدادات التطبيق الخاصة بك
3- اخرج من Mi fit و قم بإزالته من قائمة التطبيقات الحديثة و عمل Force Stop للتطبيق
ملاحظة بعد تنفيذك للخطوات القادمة لا تستعمل Mi fit مجدداً لأنه بمجرد استعمالك له سيقوم بإرجاع اعداداتك كما كانت و سيزيل اللغة العربية من السوار مجدداً
4- افتح تطبيق Notify و قم بتوصيل السوار بالتطبيق
5- افتح التبويب الخاص بالإعدادات المشار اليه كما بالصورة
6- اختر Tools
7- اختر Update mi band firmware
8- اختر Latest Firmware
9- اختر آخر تحديث في حالتي في الصورة هو تحديث 1.0.7.04 (Beta) اضغط Download
10- بعد تحميل الملف ستظهر لك الإختيارات التالية و ستحتاج تحديث 3 اعدادات هي
- Firmware و هذا هو السوفت وير الخاص بالسوار
- Resources و هذه الموارد التي يحتاجها السوفت وير
- Font اعدادات الخطوط الخاصة بالهاتف
11- تحقق من اي الاعدادات التي تحتاج لتحديث في حالتي انا فإن كل الإعدادات محدثة لكن سأقوم بتحديث الـFont على اي حال
12- اختر ما يحتاج للتحديث ثم اضغط Start Update
13- انتظر انتهاء التحميل
14- كرر خطوات التحديث حتى تقوم بتحديث الإعدادات كاملة لآخر نسخة معروضة امامك
15- ارجع للقائمة الرئيسية
16- افتح اعدادات الـNotifications المشار اليها
17- اختر Notification Settings
18- قم بتفعيل اختيار Right – to – left text
19- اضبط الرقم المشار اليه الى 12
20- فعل اختيار اللغة العربية
21- بعد تكرارك لهذه الخطوات فإن السوار الآن جاهز للغة العربية بالكامل و ستعرض لك الإشعارات باللغة العربية بدون مشاكل
تحويل لغة مي باند 4 الى العربية بالكامل
1- تأكد من اتمامك للخطوات السابقة للتأكد من تثبيت اللغة بالسوار
2- افتح تبويب الإعدادات المشار اليه
3- اختر تبويب Tools
4- اختر Mi Band language
5- اختر اللغة العربية (Arabic)
6- اختر Ok
7- ستجد ان السوار قد تحول للغة العربية بالفعل
استعمل تطبيق معدل
اذا كانت كل الخطوات السابقة معقدة بما فيه الكفاية بالنسبة لك فهناك طريقة اخرى لتثبيت اللغة على السوار. و هو استعمال تطبيق Mi fit معدل. هذا التطبيق سيساعدك على تثبيت اللغة بدون الحاجة لتطبيق آخر. لأنه سيكون بسوفت وير معدل خاص بالسوار و لكن ستحتاج لمتابعة تحديثات التطبيق حتى اذا صدرت نسخة جديدة تقوم بتحميلها و هي معدلة للسوار.
المصدر الأصلي : عرفني