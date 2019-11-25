تكنولوجيا: هواوي تعلن عن أجهزة MateBook D 14 وMateBook D 15 بمعالجات Intel و Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن أجهزة الحاسب الجديدة MateBook D 14 وMateBook D 15 التي تنطلق بدعم من معالجات Intel و Ryzen مع سعر يبدأ من 570 دولار.

ينطلق إصدار هواوي الجديد MateBook D 14 Ryzen بسعر 570 دولار مع حجم 14 إنش في شاشة IPS بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع إطارات بسماكة 4.8مم، كما تشغل الشاشة نسبة 84% من هيكل جهاز الحاسب، مع أبعاد 16:9.

كما يضم الإصدار الخاص من جهاز MateBook D 14 Ryzen معالج Ryzen R5 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يأتي الجهاز بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسعر 610 دولار.

أيضاً ينطلق الإصدار الرئيسي من جهاز MateBook D 14 بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع معالج Intel i5 أو Intel i7، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

ومن المقرر أن تنطلق كافة نماذج جهاز MateBook D 14 بكرت شاشة Nvidia MX250، على أن يبدأ سعر الأجهزة التي تضم معالج إنتل من 740 دولار للنموذج المميز بمعالج إنتل i5 وذاكرة 8 جيجا بايت رام، أو نموذج مميز بمعالج إنتل i5 وذاكرة 16 جيجا بايت رام بسعر 920 دولار، أيضاً يأتي النموذج الأعلى بمعالج i7 مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام مع سعة 512 جيجا بايت.

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أيضاً من المقرر أن يتميز جهاز MateBook D 14 بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتميز بسماكة 15.9مم، ووزن 1.38 كجم.

من جانب أخر ينطلق جهاز MateBook D 15 بحجم 15.6 إنش في الشاشة، بسماكة 16.9مم، ووزن 1.62 كجم، حيث يأتي النموذج الأول بمعالج Ryzen R5 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في HDD، وينطلق هذا الإصدار بسعر 570 دولار، كما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في HDD بسعر 610 دولار.

كما يأتي MateBook D 15 مع معالج إنتل بسعر يبدأ من 755 دولار مع معالج إنتل i5، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في HDD، أو سعر 795 دولار للنموذج الثاني بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في HDD ومعالج i5، أيضاً يأتي النموذج الأخير بمعالج إنتل i7 مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في HD.

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