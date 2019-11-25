تكنولوجيا: أول مقطع فيديو تشويقي لهاتف vivo المرتقب vivo X30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت vivo أول مقطع فيديو تشويقي لهاتف vivo X30 المرتقب الإعلان عنه الشهر المقبل، والذي كشف عن إعدادات الكاميرة الخلفية للهاتف، مع تصميم متدرج في الجهة الخلفية.

يظهر هاتف vivo X30 في مقطع الفيديو التشويقي بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية في الزاوية اليسرى، كما تظهر فتحة رأسية إلى جانب إعدادات الكاميرة.

ويؤكد إطار الكاميرة على أن هاتف vivo X30 يأتي ببعد بؤري في الكاميرة الخلفية من 16مم إلى 135 مم، مع فتحة عدسات من F/1.8 إلى F/3.0، أيضاً من المتوقع أن تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto بفتحة عدسات F/3.0 بتصميم periscope.

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ومن المتوقع أن ينطلق هاتف vivo X30 كأول إصدار من vivo بمعالج Exynos 980 من سامسونج، مع شريحة مودم 5G، على أن يدعم الهاتف شبكات 5G المستقلة أو الغير مستقلة، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الشركة نموذج أخر لا يدعم شبكات 5G من الهاتف.

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