Huawei تزيح الستار رسميًا عن تلفزيونات ذكية جديدة مزودة بكاميرات منبثقة وبنظام HarmonyOS

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث الذي كشفت فيه عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro، والحاسوبين Huawei MateBook D14 و Huawei MateBook D15، قامت الشركة في هذا الحدث كذلك بالكشف عن التلفزيونين الذكيين Huawei Smart Screen V65 و Huawei Smart Screen V75.

بالنسبة للتلفاز الأول، فهو يمتاز بحجم 65 إنش، بينما يمتاز التلفاز الثاني بحجم 75 إنش. ويمتاز كلاهما بدقة 4K HDR وبمعدل التحديث البالغ 140Hz، كما أنهما يأتيان مسبقًا مع نظام HarmonyOS التابع لشركة Huawei نفسها.

وبالنسبة للشاشات المستخدمة في هذه التلفزيونات، فهي تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني NTSC، وتأتي كذلك مع تقنية ضغط الفيديوهات MEMC للحصول على معدلات إطارات أكثر سلاسة. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فهذه التلفزيونات الذكية الجديدة من شركة Huawei تأتي كذلك مع كاميرا تنبثق من وسط الإطار العلوي علمًا أنها تتيح لك إجراء مؤتمرات الفيديو بدقة 1080p، كما تمتاز ببعض ميزات تتبع العمق التي تسمح لتتبع الجسم والتحكم في التلفاز عن طريق الإيماءات.

Advertisements





هذه التلفزيونات الجديدة من شركة Huawei تستخدم المعالج Honghu 818 الرباعي النوى التابع لشركة Huawei نفسها، وتضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB. وبصرف النظر عن نظام HarmonyOS، فهذه التلفزيونات تأتي كذلك مع العديد من الميزات مثل Huawei Share، والقدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وميزة أخرى تتيح لك عرض شاشتي هاتفين جنبًا إلى جنب على التلفاز.

هذه التلفزيونات تضم كذلك ثلاثة منافذ من نوع HDMI 2.0 ومنفذ Ethernet واحد، فضلا عن منفذ USB 3.0 واحد. قامت شركة Huawei كذلك بإضافة تسع مكبرات للصوت إلى هذه التلفزيونات من أجل تحسين تجربة الصوت. هذه التلفزيونات تدعم كذلك البلوتوث 5.0 و WiFi.

عمومًا، نسخة 75 إنش ستُكلف 12999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 1850 دولار أمريكي، وستُعرض للبيع في الصين إبتداء من 24 ديسمبر.