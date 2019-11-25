Huawei تُعلن رسميًا عن الحاسوبين Huawei MateBook D14 و MateBook D15

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Huawei اليوم حدثًا كبيرًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية شنغهاي، وهو الحدث حيث قامت الشركة بالكشف عن جهازها اللوحي الرائد Huawei MatePad Pro. وعلاوة على ذلك، فقد قامت الشركة كذلك بالكشف عن إثنين من حواسيب MateBook المحمولة، وإثنتين من التلفزيونات الذكية، ومكبر ذكي للصوت.

الحواسيب الأحدث من شركة Huawei تأتي بأحجام 14 و 15.6 إنش مع مواصفات وتصميم مماثلين. كلاهما يجلبان شاشات بدقة FullHD، وإطار نحيف للغاية ومستشعر للبصمة من أجل تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل بسرعة. نسخة 14 إنش تزن 1.38 كيلوجرام فقط، بينما تزن نسخة 15 إنش نحو 1.62 كيلوجرام. هناك أيضا كاميرا ويب مخفية في لوحة المفاتيح.

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يمكن الحصول على كلا الحاسوبين مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7 أو مع معالجات AMD Ryzen 5. وفيما يخص الرسوميات، فمن الممكن الحصول على هذه الحواسيب المحمولة الجديدة مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250، ومع 8GB أو 16GB من الذاكرة الداخلية، وأيضًا مع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة التخزينية SSD. وفيما يخص البرمجيات، فهذه الحواسيب المحمولة تأتي مع نظام Windows 10، ولكن هناك نسخة تأتي مع نظام Linux لأولئك الذين يحبون هذا النظام.

هذه الحواسيب تضم منفذ واحد من نوع USB Type-C، ومنفذين من نوع USB 2.0، ومنفذ واحد من نوع USB 3.0، ومنفذ واحد آخر من نوع HDMI، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm. وفيما يخص البطارية، فقد تم تزويد نسخة 14 إنش ببطارية بقوة 56Wh، في حين تم تزويد نسخة 15 إنش ببطارية بقوة 42Wh.

يبدأ سعر كلا الحاسوبين من 3699 يوان صيني، وهو ما يُعادل 525 دولار أمريكي. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذين الحاسوبين في اليوم 12 ديسمبر.