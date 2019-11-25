شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" تطلق حملة تتابع فيها "تغير نمط" كتابة تغريداتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن إطلاقها حملة جديدة، تتابع من خلالها "تغير نمط" كتابة تغريداتك، حسب سبوتنيك.

وأوضح حساب "تويتر الشرق الأوسط أنها أطلقت حملة تويتر للسلامة، من أجل حماية خصوصية وحسابات المستخدمين، من أى عمليات تلاعب أو تجسس أو قرصنة.

وأشارت تويتر إلى أنها طبقت منظومة خوارزميات جديدة، تتابع نمط كتابة التغريدات لدى المستخدم، وفى حال تغير ذلك النمط، يطلب من المستخدم إعادة التأكيد إلى حسابه، للتأكد من أنه هو فعليا من يكتب تلك التغريدات وليس أى جهة تتلاعب أو تخترق حسابه.

وتستخدم تلك الخوارزمية، وفقا لما ذكرته "تويتر"، ما أطلقت عليه "التكنولوجيا الاستباقية"، التى تحدد المحتوى الذى يحتاج مراجعة بشرية، لتتمكن من التصدى للحسابات المزعجة.

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وستسمح تويتر وفق تلك الآلية الجديدة بمنع "أى تلاعب فى التغريدات على المنصة، ومعالجة مجموعة كبيرة من السلوكيات المحظورة".

كما ستحدد الخوارزميات الجديدة على تويتر عدد التغريدات ذات الصلة بالمستخدم، وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة المهمة بالنسبة له.

وأتمت تويتر فى بيانها، قائلة: "تضمن قوانينا إمكانية مشاركة الجميع فى المحادثات العامة بكل حرية وأمان".