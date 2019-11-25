شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة تبدأ تطبيق قانون "الأخبار المزيفة" عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام براد بوير، السياسى السنغافورى، بتصحيح منشور على فيس بوك يشكك فى استقلالية شركات الاستثمار الحكومية، امتثالا لقانون "الأخبار المزيفة" الجديد في البلاد.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد استخدم بوير بيانات كاذبة ومضللة تزعم أن الحكومة قد أثرت على القرارات التي اتخذها مستثمرو الدولة Tease Holdings وGIC، وذلك وفقًا لبيان نُشر على الموقع الرسمي للتحقق من الحكومة.

وقال بوير إنه قد وضع إشعار تصحيحي مع وجود رابط لبيان الحكومة أعلى منشوره على فيس بوك عقب طلب القيام بذلك بموجب قانون الحماية من الأخطاء والتلاعب عبر الإنترنت (POFMA)، وقال بوير في بيان على موقع فيس بوك: "ليس لدي مشكلة في متابعة هذا الطلب لأنني أشعر أنه من العدل أن يكون لدي كل من وجهات النظر والإيضاحات وتصحيحات الحقيقة عند الضرورة".

وقال متحدث باسم مكتب POFMA، الذي تم إنشاؤه حديثًا، إن التصحيح الذي طلبه وزير المالية هو أول حالة بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، فيما أثارت جماعات حقوقية مخاوف من أن قانون الأخبار المزيف سيُستخدم لخنق حرية التعبير والمعارضة في ولاية المدينة، حيث فاز الحزب الحاكم بشكل مريح في كل انتخابات منذ الاستقلال في عام 1965.