تكنولوجيا: Realme تعلن عن جدولها الزمني لدفع تحديث ColorsOS 7 وAndroid 10 لهواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لدفع تحديث ColorsOS 7 وAndroid 10 لإصداراتها من الهواتف الذكية، وقد كشفت الشركة عن جدولها الزمني لدفع التحديث الذي يبدأ من 18 من ديسمبر المقبل.

أصدرت Realme بيان صحفي تؤكد فيه على بدء دفع الإصدار التجريبي من تحديث واجهة ColorsOS 7 ونظام تشغيل Android 10 في 18 من ديسمبر، على أن ينطلق التحديث في البداية لمستخدمي هاتف Realme X2 Pro، بينما يتم دفع الإصدار الثابت من التحديث إلى كلاً من هاتفي Realme 3 Pro وRealme XT. خلال شهر يناير.

كما ينطلق التحديث لكلاً من هاتفي Realme X و Realme 5 Pro خلال شهر فبراير من العام المقبل، أيضاً يأتي الإصدار الثابت الأخير من التحديث لهاتف X2 Pro خلال شهر مارس.

ومن المقرر أن تقدم Realme كلاً من تحديث واجهة ColorsOS 7 ونظام تشغيل Android 10 لعدد 7 من إصدارات الشركة في الربع الثالث من 2020.

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وتؤكد Realme على أن واجهة ColorsOS 7 تدعم تجربة أفضل وعرض إنسيابي للإطارات في الألعاب، مع إدارة بآداء أفضل للذاكرة العشوائية، وأيضاً تجربة أفضل في عرض محتوى الفيديو، كما تضم الواجهة نظام موسع لنمط الثيم المظلم، مع القدرة على تخصيص شكل رموز التطبيقات والحجم، إلى جانب الخط.

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