تكنولوجيا: VIVO تستعد للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة هواتف IQOO NEO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف جديد من إصدارات شركة VIVO مؤخراً في قاعدة بيانات TENAA، والذي يأتي بنموذج رقم “V1936AL” مع شاشة بحجم 6.38 إنش، ومن المتوقع أن يكون إصدار جديد من سلسلة هواتف Vivo iQoo Neo.

ولقد ظهر هاتف VIVO في قاعدة بيانات TENAA بقدرة بطارية 4420 mAh، وهي من المواصفات التي قدمت من VIVO في هاتف iQoo Neo.

كما كشفت تسريبات TENAA عن قياسات هاتف Vivo V1936AL، حيث يتميز بقياسات 159.53 في 75.23 في 8.13 مم، وهي نفس القياسات التي جاءت في هاتفي Vivo iQoo Neo و iQoo Neo 855 أيضاً.

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ولقد تم تأكيد العلامة التجارية للنموذج السابق برقم “V1938T”حيث انطلق الهاتف بعنوان iQoo Neo 855 حيث ينطلق رسمياً في 16 من ديسمبر، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Vivo “V1936AL” أيضاً خلال هذا الحدث.

من المتوقع أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek أو رقاقة سامسونج Exynos، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر Vivo في شهر ديسمبر.

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