Vivo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Vivo V17 مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن الهاتف Vivo V17 Neo في شهر أغسطس الماضي، والهاتف Vivo V17 Pro في شهر سبتمبر الموالي، فقد قررت شركة Vivo الآن إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V17. ومع ذلك، هذا ليس هاتفًا جديدًا كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Vivo S1 Pro الذي تم إطلاقه في الفلبين خلال الأسبوع الماضي.

الهاتف Vivo V17 الجديد يشبه كثيرًا الهاتف Vivo S5 الحالي، ولكنه يضم المعالج Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلاً عن 128GB من الذاكرة الداخلية.

وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فقد تم تزويد الهاتف Vivo V17 الجديد كذلك بشاشة Super AMOLED تمتاز بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD كما أنها تغطي 91.64 في المئة من الواجهة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهناك أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.





ووفقا لشركة Vivo، فالهاتف Vivo V17 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.2. عمومًا، الهاتف Vivo V17 متوفر الآن للطلب المسبق مقابل ما يعادل 360 دولار أمريكي في روسيا إلى غاية اليوم 5 ديسمبر. الأشخاص الذين سيقومون بطلب هذا الهاتف بشكل مسبق سيحصلون على الهاتف Vivo Y11 مجانًا.