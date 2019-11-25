Visionox تستعرض لنا هاتف صدفي قابل للطي، وشاشة OLED قابلة للف

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال المؤتمر العالمي الأول لصناعة الشاشات في الصين، عرضت شركة Visionox منتجين جديدين مثيرين للإهتمام، وهما هاتف ذكي قابل للطي بتصميم صدفي وشاشة OLED قابلة للف، مما يشير إلى قدوم تصاميم أكثر إثارة للإهتمام في العام أو العامين المقبلين. وفي حالة إذا لم تسمع عن شركة Visionox من قبل، فهي نفسها الشركة التي قامت بتزويد شركة Xiaomi بالشاشة المرنة المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha.

الهاتف القابل للطي ذو التصميم الصدفي يذكرنا كثيرًا بالهاتف Motorola Razr 2019 الذي أعلنت عنه شركة موتورولا مؤخرًا، ولكن عندما تنظر عن قرب، يبدو التصميم عاديًا ويشبه أي هاتف عادي تم إصداره هذا العام. يبلغ حجم شاشة AMOLED المستخدمة في هذا النموذج الأولي نحو 6.47 إنش. وكما تلاحظون، فهذه الشاشة تُطوى في الوسط، ولكن الأهم من ذلك هو أن شركة Visionox وعدت بأنه لن يكون هناك أي تجعد في الوسط عندما تصل التكنولوجيا إلى المنتج النهائي.

أما بالنسبة لشاشة AMOLED القابلة للف، فقد عرضت شركة Visionox شاشة مرنة يمكن لفها داخل دائرة نصف قطرها 7 ملمتر. وعلاوة على ذلك، تتميز هذه الشاشة بتقنية التصفيح الذاتي. ومع ذلك، لا يزال هذا النموذج الأولي بعيدًا عن مرحلة تحويله إلى منتج نهائي، ولهذا السبب عرضت الشركة الشاشة نفسها فقط دون التركيز على الهاتف نفسه.