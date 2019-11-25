الهاتف Realme X50 5G قادم مع كاميرتين في الشاشة، وسيدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بالكشف عن هاتفها الرائد الأول Realme X2 Pro في وقت سابق من هذا العام، وقد جاء هذا الهاتف مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والكثير من المواصفات المتميزة الأخرى. الآن، تهدف الشركة إلى رفع المعايير أكثر وستقدم الهاتف Realme X50 5G في المستقبل القريب جدًا، وفقا لما أعلنه مدير التسويق في الشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

يحتوي المنشور الخاص بالسيد Xu Qi Chase أيضًا على صورة تعرض لنا جزء من الهاتف، وعلى الرغم من أنها صورة مظلمة إلا أنها لا تزال جيدة بما فيه الكفاية لمعرفة أن الهاتف Realme X50 5G سيضم ثقبًا عريضًا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. هذا يعني أن الهاتف Realme X50 5G لن يكون فقط أول هاتف يدعم تقنية 5G من شركة Realme، بل سيكون أيضًا أول هاتف من الشركة يضم ثقبًا في الشاشة.

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في حين أن القفز من X2 إلى X50 مثير للإهتمام حقًا، أوضح السيد Xu Qi Chase المنطق وراء الإسم. يرمز X إلى سلسلة الهواتف الذكية الرائدة، ويمثل الرقم 5 جيل 5G الجديد من الهواتف الذكية والرقم 0 يمثل البداية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Realme X50 5G سيكون متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، مما يعني سهولة الإنتقال وتغطية 5G الواسعة النطاق. لم تكشف لنا شركة Realme بعد عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف Realme X50 5G الجديد، بما في ذلك الإطار الزمني للإطلاق، ولكننا نتوقع ظهور المزيد من المعلومات في المستقبل المنظور.