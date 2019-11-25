شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاتفيا تستضيف بعد غد المنتدى الثانى للنظام البيئى لتكنولوجيا الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المنتدى الثانى للنظام البيئى لتكنولوجيا الجيل الخامس بعد غد الأربعاء بالعاصمة اللاتفية ريجا، بمشاركة نحو ألف من صناع السياسة فى مجال الجيل الخامس للتكنولوجيا وكبار رجال الأعمال من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، لبحث نشر أول النماذج التجارية لأعمال الجيل الخامس .

وذكر بيان وزعته سفارة لاتفيا بالقاهرة اليوم الاثنين أن المنتدى - الذى يستمر لمدة 3 أيام - يعد منصة للتعاون عبر الحدود وقطاعات مختلفة فى منطقة بحر البلطيق والذى تم تطويره بالتعاون الوثيق مع مجلس وزراء الشمال الأوروبى الذى يلعب دورا رئيسيا فى تعزيز التعاون فى مجال الرقمنة بين دول شمال أوروبا والبلطيق، موضحا أن تكنولوجيا الجيل الخامس تشهد انتشارا واسعا فى كل من السويد وفلنلندا والدنمارك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا وألمانيا .

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وأضاف أن هذه الدول تعد سوقا كبيرة يبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة مما يضعها على قدم المساواة مع القوى العظمى العالمية فى مجال تكنولوجيا الجيل الخامس حيث أثبتت هذه الدول بالفعل القيادة فى تطوير السياسة والبنية التحتية اللازمة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس تجاريا، مشيرا إلى أن المنتدى سوف يركز على 4 محاور تسويقية بهدف وضع أجندة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس وهى المدينة الذكية والتنقل الذكى والثورة الصناعية الرابعة ووسائل الإعلام الذكية والترفيه .