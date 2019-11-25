شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستاذة بهارفارد تطالب بغلق فيس بوك وجوجل ليوم واحد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شوشانا زوبوف، الأستاذ الفخرى فى كلية هارفارد، أن مستقبلنا الرقمى على المحك، وسلطت الضوء على ظهور احتكارات التكنولوجيا الكبيرة، وكيف يراقبوننا بشكل مستقل عن الحكومة في عصر"رأسمالية المراقبة"، وكيف نحتاج إلى مزيد من المنافسة على الإنترنت.

وتحدثت زوبوف عن المخاطر التى تحيط بنا، أثناء حوارها مع ماثياس دوبفنر، الرئيس التنفيذى لأكسل سبرينجر، لمناقشة كتابها الأخير " عصر مراقبة الرأسمالية".

وقالت زوبوف: "إن الاحتكارات التقنية تختلف فعليًا عن المبادئ الأساسية للرأسمالية، وليس هناك شك فى ذلك، لقد ابتعدوا عن مجتمعاتهم وعن السكان، وأصبحوا لا يحتاجون إلينا كعملاء، لا كموظفين، كل ما يحتاجونه هو بياناتنا."

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وعلى الرغم من وعود التنظيم الذاتى، أوضحت زوبوف إن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون فى حاجة إلى تذكيرقاسى بأنها تخدم المستخدمين، وليس العكس.

وأضافت: "إذا كان ما يتطلبه الأمرهو إغلاق جوجل أو فيس بوك لمدة يوم أو أسبوع لإظهارأن الديمقراطية هى التى تحكم هنا، فعلينا أن نفعل ذلك".