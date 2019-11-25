شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "انستجرام" يعلن الحرب على مئات من نجمات الإباحية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أن منصة التواصل الاجتماعى المصورة "انستجرام" شنت حربا ضد المئات من نجمات الإباحية فى العالم.

وأشارت صحيفة "الديلى دوت" إلى أن منصة "انستجرام" حذفت المئات من الحسابات الخاصة بعدد كبير من نجمات الإباحية فى العالم.

وقالت رابطة الفنانات الإباحيات إن "انستجرام" حذفت أكثر من 1300 حساب حتى الآن، فى محاولة لحظر "العري" على منصة التواصل الاجتماعي، حسب سبوتنيك.

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​وأشارت رئيسة رابطة الفنانات الإباحيات، آلانا إيفانز، إلى أن ذلك يعد "نوعا من التمييز، ضد هذا النمط من الأفلام".

وأوضح التقرير أن "انستجرام" عدل من قواعد الإرشادات والخصوصية الخاصة بالتطبيق، بحيث لا تظهر تلك الصورالعارية مجددا على المنصة، فيما وصف بأنه حرب ضد "العري" على انستجرام.

وأتاح "انستجرام" نظاما جديدا للاحتجاج والطعن على عمليات "الحظر" الجديدة لحسابات نجمات الإباحية، ولكن رغم تقديم عدد كبير من نجمات الإباحية احتجاجات على قرارالحظر، إلا أن الحسابات لا تزال تطرد من المنصة.

وبارك عدد من النشطاء المناهضين للإباحية تلك الخطوة عبر "انستجرام"، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر خطوة لحماية الأطفال والمراهقين من التعرض للإباحية عبر مواقع التواصل الأشهر والأكثر تداولا فى العالم.