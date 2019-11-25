شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس أغنى رجل فى العالم يتبرع بـ98.5 مليون دولار للأسر المشردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيف بيزوس، أغنى رجل فى العالم، التبرع بمبلغ 98.5 مليون دولار لـ 32 منظمة فى 23 ولاية أمريكية تساعد العائلات المشردة، وتراوحت المبالغ التى تلقتها كل منظمة بين 1.25 مليون دولارو 5 ملايين دولار.



جيف بيزوس

وقدم مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذى الأموال من خلال صندوق Bezos Day One الذى أعلن عنه فى سبتمبر 2018، وتعهد عند إطلاقه بالتبرع بمليارى دولار للصندوق، الذى يركزعلى مجالين اثنين: تمويل عمل المنظمات التى تساعد الأسر التى لا مأوى لها، وتأسيس رياض الأطفال فى جميع أنحاء البلاد.

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ووفقا لموقع "فوربس" الأمريكى، منح بيزوس العام الماضى 97.5 مليون دولار لمنظمات تكافح التشرد فى 16 ولاية، كما تبرع هذا العام بمليون إضافى من أجل نفس القضية .