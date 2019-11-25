كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ملابس رقمية غير موجودة على أرض الواقع

في وقت سابق من هذا العام، أنفق رجل الأعمال ريتشارد ما من سان فرانسيسكو 10000 دولار على فستان صممته ذا فابريكانت، أول دار للأزياء الرقمية في العالم. المشكلة هي أن الفستان لم يكن موجوداً بالفعل خارج العالم الرقمي.

الملابس الرقمية اتجاه جديد جداً، لدرجة أن معظم الناس لم يسمعوا عنها، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنها ستصبح يوماً ما صناعة مزدهرة.

ولكن لماذا يهتم أي شخص بالملابس العصرية التي لا وجود لها في العالم المادي؟ فإذا كان من غير الممكن ارتداؤها في الواقع، فما الفائدة منها؟ في الواقع، يمكن ارتداء هذه الملابس بطريقة ما، وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة هذا هو الغرض الرئيسي لها.

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وقال روني ميكالسن، الرئيس التنفيذي لشركة كارلنج للأزياء الاسكندنافية: “بمجرد تعرف العالم على وسائل التواصل الاجتماعي، زاد إنتاج الملابس بشكل كبير. الأمر كله يتعلق بـ “الواقع المزيف”، علينا أن نفهم أن الناس يشترون الأشياء لارتدائها مرة واحدة ليتم تصويرهم، وفي كثير من الأحيان لا يرتدون هذه الملابس مجددا”.

وعندما ترغب في عرض بعض الملابس الجديدة، كل ما عليك فعله هو الدفع لدور الأزياء الرقمية فقط لإنشاء شيء يناسبك، وستقوم بوضعها فوق إحدى صورك لتبدو كما لو كنت ترتديها بالفعل، بحسب موقع أوديتي سنترال.

الشيء المثير للاهتمام حول الملابس الرقمية هو أن السعر الذي تدفعه لا يغطي سوى تكلفة تركيبها على صورة واحدة، وإذا كنت ترغب في “ارتدائها” في صورة أخرى، فيجب عليك دفع رسوم إضافية.