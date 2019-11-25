تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن جهاز MatePad Pro اللوحي بسعر يبدأ من 470 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن جهازها اللوحي MatePad Pro الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، والذي ينطلق للبيع بدءاً من 12 من ديسمبر بسعر يبدأ من 470 دولار.

يتميز جهاز MatePad Pro اللوحي بشاشة AMOLED بحجم 10.8 إنش، مع أبعاد 16:10 في الشاشة، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما يتميز الجهاز اللوحي بإطارات نحيفة بسماكة 4.9مم، حيث تشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الجهاز اللوحي.

ويأتي ثقب الشاشة في الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز جهاز MatePad Pro بمكبرات صوتية رباعية.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج هواوي Kirin 990، كما يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يتوفر الجهاز بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، ونموذج أخر يدعم الإتصالات الخلوية LTE.

ويأتي جهاز MatePad Pro اللوحي بوزن 460 جرام، مع قياسات 159 في 245 في 7.2مم، أيضاً تتميز الكاميرة الرئيسية بمستشعر 13 ميجا بيكسل.

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وينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 10، كما يدعم الجهاز نمط تعدد المهام في الشاشة، أيضاً يدعم الجهاز وضع الحاسب المحمول، حيث يقدم للمستخدم مع هذا النمط واجهة تحاكي أجهزة الحاسب المحمول، مع نوافذ المتعددة.

جهاز MatePad Pro يضم بطارية بقدرة 7250 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، ويدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، أو الشحن العكسي بقدرة 7.5W، أيضاً يأتي الجهاز مع قلم M stylus.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز MatePad Pro بألوان الأخضر، البرتقالي، الأسود إلى جانب الأبيض، مع سعر 470 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت الذي يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، أو سعر 540 دولار للنموذج الذي يدعم شبكات LTE أيضاً مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 640 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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