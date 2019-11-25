Huawei تُعلن رسميًا عن MatePad Pro مع ثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro. هذا الجهاز اللوحي الجديد من الشركة الصينية ينتمي إلى الفئة الراقية ويأتي أساسًا للتنافس مع أمثال Galaxy Tab S6 و iPad Pro مع العلم بأنه يُعتبر أول جهاز لوحي في العالم يضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

Huawei MatePad Pro الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 10.8 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل تغطي 90 في المئة من واجهة الجهاز بفضل الإطار النحيف. وبالنسبة للكاميرا الأمامية الموجودة في الثقب على مستوى الشاشة، فهي تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل.

هذا الجهاز اللوحي الأحدث من شركة Huawei يضم كذلك أربع مكبرات للصوت، والمعالج HiSilicon Kirin 990 الرائد، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يضم كذلك كاميرا بدقة 13 ميغابكسل في الخلف، كما أنه يأتي في نسختين، واحدة تدعم شبكات WiFi فقط، وأخرى تدعم شبكات LTE أيضًا.

Advertisements

كما يمكنك أن تتوقع، Huawei MatePad Pro الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكنه يفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. وعلى ذكر البرمجيات، فقد قامت شركة Huawei بتزويد هذا الجهاز بميزة التعاون المتعدد الشاشات والتي تتيح لك محاكاة هاتف Huawei المدعوم على شاشة الجهاز اللوحي في الوقت الفعلي. هذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع وضع يتيح لك تحويله إلى حاسوب محمول من خلال تقديم واجهة مماثلة لواجهة الحواسيب التقليدية للمستخدمين.

Huawei MatePad Pro يضم كذلك بطارية بسعة 7250mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي بقوة 15W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5W. وبصرف النظر عن البطارية، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع القلم الإلكتروني M-Pen من أجل المزيد من الدقة أثناء إستخدام واجهة الجهاز أو الرسم.

عمومًا، هذا الجهاز اللوحي سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي بسعر يبدأ من 470 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB التي تدعم WiFi فقط، بينما سيبدأ سعر نسخة 6GB/128GB التي تدعم شبكات LTE أيضًا من 540 دولار أمريكي، ويصل إلى 640 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Huawei بدأت بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الجهاز اللوحي اليوم، ولكن الشركة لن تبدأ في شحن هذا الجهاز اللوحي للعملاء حتى اليوم 12 ديسمبر. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الجهاز اللوحي على الصعيد العالمي. وقالت شركة Huawei أنها تعمل على النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الجهاز اللوحي، ولكنها لن تصل حتى الربع الأول من العام المقبل.