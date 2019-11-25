شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 حيل تسهل من استخدامك لتطبيق "واتس آب".. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أكثر من 450 مليون مستخدم نشط يوميًا، فإن واتس آب هو بلا شك أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا، لذلك فإذا كنت تستخدم واتس آب، فمن المحتمل أنك تكون على دراية بأساسيات التطبيق، لكن هناك بالفعل العديد من الميزات السرية التي قد لا تستفيد منها بشكل كامل.

وقد كشف واتس آب عن 9 حيل سرية لا يعرفها الكثيرون عن تطبيق المراسلة، والتى نعرضها كما يلي:

تسجيل الملاحظات الصوتية بدون الإمساك بالهاتف

بينما تعد الرسائل الصوتية واحدة من أكثر الميزات شيوعًا على واتس آب، فإن العديد من المستخدمين لا يدركون أنه يمكنك تسجيل الملاحظات الصوتية دون استخدام اليدين، حيث يمكن الضغط على أيقونة الميكروفون وسحبها للأعلى، ما يجعلك قادرًا على تسجيل رسالتك دون استخدام اليدين.



حفظ رسائلك الرئيسية "Bookmark"

يمكن إضافة بعض الرسائل إلى قائمة المحفوظات Bookmark بسهولة، وذلك لسرعة الوصول إليها في المستقبل، حيث يمكن وضع نجمة على أي رسالة لإضافتها إلى قائمة المحفوظات، حيث يتم وضعها في مكان واحد.



فحص الرسائل بدون حمل الهاتف

يمكن للمستخدم التحقق من رسائل واتس آب بدون الحاجة لإمساك الهاتف نهائيًا، وذلك من خلال الاعتماد على خدمة WhatsApp Web، والتى تعرض جميع رسائل واتس آب على الكمبيوتر.

إرسال ملصقات داخل المحادثة

من المعروف أن واتس آب يدعم الإيموجي المختلفة، لكن لا يعلم الجميع أنه يمكنهم إرسال ملصقات أيضا داخل تطبيق واتس آب مع رسائلهم.

قراءة رسائلك دون معرفة الطرف الأخر

في بعض الأحيان، يرغب المستخدم في قراءة الرسائل دون معرفة الطرف الأخر بأنه فتح الرسالة، وذلك من خلال اختيار خيار إخفاء تقرير الوصول، لكن في نفس الوقت فإن المستخدم لن يتمكن هو الأخر من معرفة ما إذا كان الطرف الأخر قد قرأ رسالته أم لا.

تثبيت قائمة بأهم المحادثات

هناك طريقة لتثبيت المحادثات المهمة بأعلى البريد الوارد، وذلك من خلال الضغط بشكل مستمر على الدردشة، ثم الضغط فوق رمز pin. "

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التحكم في المجموعات

هل انزعجت من صديق قام تغيير اسم المجموعة، أو تبديل صورة المجموعة، إذا كان تزعجك مثل هذه التصرفات فهناك طريقة لتغيير إعدادات المجموعة، بحيث يمكنك أنت فقط السماح بهذه التغييرات فقط، حيث يمكن تغيير إعدادات المجموعة بحيث يسمح للمشرفين فقط بتغيير معلومات المجموعة.





معرفة أكثر شخص تراسله على واتس آب

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن الشخص المفضل لديك على واتس آب، فقد قالت الشركة يمكنك معرفة من الذي ترسل إليه معظم الرسائل ومقدار التخزين الذي يستهلكه كل شخص تتحدث إليه من خلال الانتقال إلى: الإعدادات؛ استخدام البيانات والتخزين؛ استخدام التخزين؛ اختر جهة اتصال. "

منع أي شخص من إضافتك للمجموعات

بينما تعد دردشات المجموعة طريقة مفيدة للتواصل مع أصدقائك وعائلتك، فلا يوجد شيء مزعج أكثر من أن تضاف إلى مجموعة بدون رغبتك، لكن يمكن الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى المجموعات.