شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نفسك تسافر الفضاء.. تطبيق جديد لناسا لتجربة الإقلاع على متن مركبة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ناسا تطبيقًا يحمل اسم "Rocket Science: Ride to Station"، يتيح للمستخدمين التعرف بشكل أفضل على ما يشبه تجربة الإقلاع على متن مركبة فضائية مثل Crew Dragon التابعة لسبيس إكس أو CST-100 Starliner من بوينج.

يأخذك التطبيق خلال المراحل المختلفة للتحضير للإقلاع، ما يتيح لك الاختيار بين المركبتين، لاختيار نوع المهمة التى ترغب فى إكمالها، لاختيار طاقمك الخاص، ولمشاهدة الإقلاع والمراحل المختلفة من الإطلاق قبل الانتقال إلى الإرساء - فى الوضع اليدوى أو التلقائى - إلى محطة الفضاء الدولية.

ويتوفر التطبيق على نظام التشغيل iOS ، كما أنه متاح أيضًا لسطح المكتب، وعلى الرغم من أن التطبيق ليس مصممًا لتوفير محاكاة واقعية للطيران مع الأحاسيس الحسية واللمسية، إلا أنه يوفر بالتأكيد نظرة عامة جيدة على كيفية عمل الإطلاق.

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جدير بالذكر تستعد ناسا لإرسال بأول رحلة مأهولة مع كبسولة Crew Dragon التابعة لسبيس إكس، والتى تهدف إلى السماح لرواد الفضاء بالسفر بين الأرض ومحطة الفضاء الدولية (ISS)، أوائل عام 2020، وإذا سارت الأمور بسلاسة، فقد يحدث ذلك فى الربع الأول من العام ، وفقًا لتعليقات أدلى بها مدير بريد ناسا جيم بريدنشتاين فى تقرير لوكالة "رويترز".