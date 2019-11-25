شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من واتس آب لـ تويتر.. مزايا جديدة حصلت عليها التطبيقات بفضل التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الفترة الماضية، شهدت العديد من التطبيقات الكثير من التحديثات التى وفرت لها العديد من المميزات، وذلك من أجل توفير الكثير من الخيارات للمستخدمين فضلاً عن مساعدتهم على التمتع بتجربة استخدام سلسلة، وفيما يلى نرصد أبرز التطبيقات التى حصلت على تحديثات فى الفترة الأخيرة كما يلى:

تحديث سناب شات

حصل تطبيق سناب شات على "فلتر" جديد، أطلق عليه اسم "آلة الزمن" Time Machine، ويتيح لك الانتقال بالزمن من الطفولة للكبر، حيث يحول الفلتر الجديد وجهك إلى طفل ورجل عجوز، إذ يتميز بشريط متحرك، للتمرير ورؤية وجهك عبر السنين، بداية من طفل رضيع وصولاً إلى شخص مسن.

ويستخدم الفلتر نماذج تدريب متقدمة وتقنية شبكة عصبية قوية، والتى لا تحول فقط وجهك، بل أيضًا شعرك على الفور تقريبًا، وقال سناب شات: "يرى مستخدمو سناب شات يوميًا أكثر من عشرة عدسات للاختيار من بينها، وقد تختلف هذه العدسات من شخص إلى آخر استنادًا إلى تفضيلات الخاصة بذلك الشخص وأنماط الاستخدام".

تحديث تويتر

أتاحت شركة تويتر ميزة إخفاء الردود على التغريدات لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد إطلاق الشركة العديد من الوعود لتحسين التفاعل عبر منصتها الاجتماعية، والعديد من الاختبارات المتتالية لعدة ميزات جديدة، وتتيح للمستخدمين إخفاء التغريدات أو الردود المتسلسلة للمستخدم على تغريدته الرئيسة، مع ملاحظة أنها لا تختفي تمامًا، بل يمكن للمتابعين مشاهدتها، لكن من خلال الضغط على الأيقونة الرمادية أسفل التغريدة الأساسية.

تحديث فايبر

حصل تطبيق "فايبر" للتراسل الفورى، على تحديث جديد لدعم الوضع المظلم، كما أن التطبيق الذي يحمل رقم Viber 10، يمتلك الكثير من المميزات، حيث أصبح التطبيق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا، ولكي يتمكن المستخدمون من الاستفادة من الوضع المظلم، فيجب ملاحظة أن هذا الوضع أسود حقيقى، وليس كما هو الحال مع الثيم المُظلم السابق، ولتمكينه سيحتاج المستخدمين إلى الانتقال لإعدادات التطبيق، ثم المظهر وصولًا إلى الخيار الأسود.

تحديث فيس بوك

طرح فيس بوك ميزة جديدة للمستخدمين، والتى تتيح لهم جمع التبرعات من خلال ملصقات خاصة فى "القصص"، فضلاً عن إتاحة أيقونة لجمع التبرعات أيضًا بتطبيق انستجرام، حيث كشف "فيس بوك" عن 3 مزايا جديدة خاصة بجمع التبرعات على مختلف منصاته، والتى تشمل توفير أيقونة للمؤسسات الخيرية والجمعيات لوضعها على حساباتهم فى منصة إنستجرام لجمع المال مباشرة، وملصق جديد لجمع التبرعات على القصص في منصة فيس بوك الرئيسية، وكذلك ميزة لجمع المال أثناء البث المباشر للألعاب على المنصة ذاتها.

تحديث إنستجرام

أطلق تطبيق انستجرام مؤخرًا ميزة تبدو مستوحاة من TikTok، حيث تعرف الميزة الجديدة باسم Reels، والتى تتيح للمستخدمين ابتكار مقاطع مدتها 15 ثانية تم ضبطها على الموسيقى تمامًا مثل TikTok، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة هذه الفيديوهات كجزء من Instagram Stories مع متابعيهم وأصدقائهم.

وكما هو الحال مع TikTok سيحصل المستخدمين على فهرس للموسيقى لتسجيل الموسيقى الخاصة بهم، فيما أضاف التقرير من TechCrunch أنه سيكون لديهم أيضًا خيار استعارة الصوت من "مقطع فيديو تابع لأي شخص آخر لإنشاء ريمكس للفيديو، وقد تم إطلاق هذه الميزة حتى الآن في البرازيل وستكون متاحة على كل من iOS وأندرويد.

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تحديث فيس بوك للمواعدة

كما حصل تطبيق Facebook Dating للمواعدة على تحديث جديد، حيث يمكن الآن للمستخدمين مشاركة قصص انستجرام وفيس بوك إلى التطبيق، فيما قال شارمين هونج، مدير المنتج الرئيسي بالشركة، إن توفير القصص في التطبيق مصمم لإعطاء الناس مزيدًا من الخيارات، مع إثبات أنهم أشخاص حقيقيون، وتبدو الميزة تمامًا مثل القصص على انستجرام وفيس بوك".

ولاستخدام هذه الميزة الجديدة يتعين على المستخدمين الاشتراك عن طريق ربط حساباتهم على فيس بوك وإنستجرام بملف تعريفهم الشخصي على تطبيق المواعدة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن قصة إذا اعتقدوا أنها تنتهك قواعد فيس بوك وإنستجرام ضد العري والمحتوى المسيء الآخر.

تحديث مساعد جوجل

منحت شركة جوجل مساعدها الشخصي الذكي Google Assistant ميزة جديدة تتيح للمستخدمين طلب الاستماع إلى ملخص الأخبار اليومي من مختلف الأجهزة، وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة بسهولة، من خلال طلب ذلك من مساعد جوجل، والذي سيقرأ بدوره الأخبار من خلال هذه الميزة الجديدة التى تعمل بمجرد طلب ذلك، إذ يمكن للمستخدم تخصيص قائمة من الأخبار تتناسب مع اهتماماته، ثم قراءتها من خلال الهاتف أو التابلت عبر المساعد المنزلي.

تحديث مستندات جوجل

أضافت شركة جوجل ميزة Smart Compose إلى تطبيق تعديل المستندات الخاص بها Google docs، لمساعدة المستخدمين على تكوين محتوى عالى الجودة أسهل من ذى قبل، وستكون الميزة حاليًا فى مرحلة تجريبية ولن تكون متاحة إلا لمستخدمى G-Suite أيضًا، كما ستعمل الميزة فقط مع اللغة الإنجليزية فى البداية.

تأتى Smart Compose كملحق لميزة الرد الذكى فى جى ميل، لاقتراح ردود تلقائية لرسالة البريد الإلكترونى القادمة للمستخدمين، إذ تستخدم ميزة Smart Compose نموذج التعلم الآلى من جوجل للتنبؤ بالكلمة التالية وتقديم المشورة فى الوقت الفعلى، وتتعلم الميزة الطريقة التى يكتب بها المستخدم وتتنبأ بالاقتراحات وفقًا لذلك.

تحديث خرائط جوجل

كما طرحت شركة "جوجل" تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط Google Map والذي يجعل من السهل على المستخدمين استكشاف المناطق الجديدة، إذ يتيح التحديث الجديد إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات من خلال الاستعانة بـ “أدلة محلية"، إلا أن جوجل طرحت هذه الميزة الجديدة فى شكل تجريبى بعدد من دول العالم في الوقت الراهن.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، فسيحتاج المستخدم إلى فتح التطبيق فى تلك المدن، والضغط على زر "متابعة" وسيرى أيقونة جديدة يطلق عليها "For You"، حيث ستعرض الخريطة حينها أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها أو تناول الطعام فيها، وفقا لتقييمات المستخدمين.

تحديث صور جوجل

كذلك فقد طرحت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Photos الخاص بالصور التابع لها وذلك على متصفح الإنترنت، والذي توفر من خلاله ميزة لتعديل الأفلام، والتى تم طرحها خلال العام الماضي لمستخدمي التطبيق على منصة الأندرويد، وكانت شركة جوجل قد أضافت ميزة تعديل الفيديو المتطورة في تطبيق صور جوجل على منصة الأندرويد خلال العام الماضي، كما أضافت مزايا أخرى مثل البحث عن النصوص في الصور من بين مميزات أخرى.