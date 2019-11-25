شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سان فرانسيسكو تفتتح مكتبًا لتنظيم التكنولوجيات الجديدة قبل إطلاقها للعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد سان فرانسيسكو بمثابة مدينة المستقبل، إذ تضم الكثير من روبوتات التوصيل والدراجات البخارية الكهربائية والسيارات الذكية والتى ظهرت فى السنوات الأخيرة، لكن دخول هذه التقنيات الجديدة إلى النظام البيئى فى سان فرانسيسكو لم يكن بلا مشاكل، لذلك قررت المدنية افتتاح مكتب جديد، أطلقت عليه اسم Emerging Technology أو التكنولوجيات الواعدة.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، سيتم افتتاح المكتب الجديد فى ديسمبر، الذى سيساعد على تنظيم التكنولوجيات الجديدة قبل أن تصل إلى شوارع المدينة.

فقبل أن ترغب شركة ما فى إطلاق منتج جديد فى مكان عام، ستحتاج إلى تقديم طلب مقابل رسوم إلى المكتب، والذى سيتشاور بعد ذلك مع الإدارات العامة والمديريات قبل اتخاذ القرار، وإذا أطلقت شركة تكنولوجية فى سان فرانسيسكو بدون إذن، فسيتم تغريمها مبيلغ يصل إلى 1000 دولار يوميًا.

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وتعد هذه الخطوة ضرورية، حيث أصبحت سان فرانسيسكو منصة للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، والتى ترغب فى اختبار التكنولوجيا الجديدة على السكان.